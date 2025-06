鄭容和&李準這對摯友再唱〈平語歌〉！想到這張畫面了：徐玄幫兩人挪位置合照XD

CNBLUE主唱鄭容和,和前MBLAQ成員、現為演員的李準,從練習生時期就結交深厚友誼至今,近日李準登上鄭容和YouTube節目《鄭容和的LP Room》,再度合唱了鄭容和和徐玄的定情曲〈平語歌〉。

鄭容和、李準、BEAST兼HIGHLIGHT尹斗俊、ZE:A帝國之子黃光熙四人,曾因綜藝《無限挑戰》組成「Wedding Boys」出道,《鄭容和的LP Room》邀請了這些隊友們,惜尹斗俊因團體回歸忙碌不克參與。鄭容和和李準、黃光熙聊了相當多專屬於他們2.5代愛豆團體的回憶。



最回憶殺的是,鄭容和和李準繼鄭容和solo演唱會後,再次雙人Cover了他和經典綜藝《我們結婚了》裡的「妻子」徐玄,兩人之間的定情曲〈平語歌〉!鄭容和和李準合唱〈平語歌〉果然「小動作」不少,三度牽起手,配合歌詞Bromance滿滿!李準最後還害羞了???



▼2023年的合唱也是很甜蜜(?)



▼鄭容和與徐玄原版〈平語歌〉



網友留言「李準唱〈平語歌〉不知為何更讓人心動,和鄭容和的合唱也不錯,中途還有暖暖地看著的光熙,無論是20年還是15年的友情都讓人感動……一輩子走下去吧」、「知道鄭容和很會唱歌,但李準也很會唱啊?哇!養耳了」、「李準的聲音很不錯啊……好像真的很喜歡李準的〈平語歌〉,演唱會也唱過,這25年版本也很珍貴」、「發行翻唱專輯吧」、「出音源吧太甜了」……等等。

沒錯,鄭容和和李準真的很甜,甜到不禁讓人想起《2022 KBS演技大賞》會後合照,鄭容和、李準、徐玄都剛好出席且合照位置站附近!徐玄看鄭容和和李準很積極「黏在一起」合照,徐玄見狀就主動招呼他們幫它們挪位置,大家都覺得可愛極了,原來真情侶是鄭容和和李準(誤)。



