《她的日與夜》鄭恩地睜眼變王牌實習生李姃垠！中年也有春天與崔振赫、白瑞厚譜四角戀！

由李姃垠、鄭恩地與崔振赫主演之JTBC新劇《她的日與夜》（前譯：日夜不同的她）正如火如荼進行播出前宣傳，目前已釋出部分劇照、海報及三版預告。

*先前報導：

熟悉的檢察廳與封鎖線！崔振赫新劇《她的日與夜》劇照「夢回」《傲慢與偏見》&《隧道》‎

《她的日與夜》李姃垠&鄭恩地雙女主海報與劇照首公開！還有崔振赫分別撐傘浪漫照

《她的日與夜》講述某一天突然被困在中年時期變成50多歲「林順」（李姃垠飾演）的20多歲待業女子「李微進」（前譯李美珍，Apink鄭恩地飾演），和意外與她糾纏的優秀檢察官「桂志雄」（崔振赫）之間的異想天開浪漫喜劇，由人氣劇集《大力女子都奉順》、《我們遇見的奇蹟》導演李亨民執導。



先前已釋出李姃垠與鄭恩地雙女主角海報，最新海報終於加入男主角崔振赫，表現「桂志雄」崔振赫與「林順」李姃垠、「李微進」鄭恩地越來越親暱的互動，上頭的大字可能是「桂志雄」的OS：「明明是不同人，卻奇妙的熟悉。」



三版預告主要呈現李微進變成林順的過程與激動，李微進某天醒來莫名其妙發現自己的手正漸漸老化，一照鏡子直接從20幾歲人變成50幾歲人，連父母都嚇到往後退幾步。雖然身體老化，但李微進似乎因禍得福，用「林順」的身分參加面試展現中文、超強柔軟度，一路過關斬當上檢察院實習生，否則自己過往都是待業、四處打工的萬年國考生。



而這樣的李微進，竟也靠林順獲得了春天！？白天林順在上司檢察官桂志雄面前是完成各種不可能任務的王牌下屬，晚上李微進就負責和桂志雄展開甜蜜戀愛！？不只桂志雄，還有一號人物「高元」，他似乎知道林順的真實身分和林順很親密，又是壁咚又是抱抱，讓桂志雄吃醋了！



除了上述三名主角及第四主演由白瑞厚飾演的「高元」之外，預告中還出現了鄭石勇與鄭英珠飾演的李微進父母、尹炳熙飾演的桂志雄身邊之調查官、金雅英飾演的李微進摯友「都佳英」。其中，官方尚未公開「高元」角色說明，不過據先前白瑞厚經紀公司nCH娛樂透露，高元是內心空虛徬徨的韓國頂級偶像明星，但預告中的他為何身穿警察制服？為戲扮演嗎？



《她的日與夜》將在6月15日於韓國電視JTBC首播，OTT由TVING與NETFLIX共同播出，海外則全由NETFLIX播出。

▼JTBC三版預告及NETFLIX中文預告



▼最新劇照



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