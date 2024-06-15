【影片】崔振赫對鄭恩地一句「你才要健康點」爆曖昧XD 申東燁事後也關心兩人

李姃垠、鄭恩地與崔振赫主演的JTBC新劇《她的日與夜》將在今晚開播，開播前的製作發表會上，崔振赫親自回應了和鄭恩地在YouTube節目《乾杯哥》爆曖昧之事！

*先前報導回顧：‎崔振赫&鄭恩地新戲《她的日與夜》播前已冒粉紅泡泡！一句「你才要健康點」全場爆炸‎

製作發表會上記者問起「你才要健康點」引發話題一事，主持人朴京林也意有所指：「喔很擔心很擔心……」崔振赫聽了害羞(?)低頭笑，鄭恩地也掩面笑出來。大家都想知道崔振赫到底是不是酒後吐真言，鄭恩地很大方的問崔振赫到底是怎麼回事。



崔振赫回答：「不知道能不能在這裡說這樣的話……當時錄影的氣氛很好，我錄影也說過喝酒的話會有點興奮，想把氛圍再炒熱一點……2個小時內好像喝了3瓶左右。」崔振赫笑著承認自己有點醉了，是想開個玩笑所以說了「你才要健康點」，不自覺的講出來，自己也懷疑自己為何那樣講、是不是瘋了。



隔天接到《乾杯哥》主持人申東燁的電話，申東燁對他說：「好吧，跟恩地好好的吧！」崔振赫否認又被申東燁說：「什麼不是啊？」崔振赫說自己真的讓人誤會了，接著指著鄭恩地表示：「平時就很常被罵，要我克制一下自己說的話打起精神來……」

話題後來轉變成了三人相處氛圍很好、是真朋友，崔振赫和鄭恩地的Love Line實際會發展成怎樣呢？暫時不得而知了，好奇的朋友或許可以先看‎《她的日與夜》過過癮啦！

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