厲旭婚禮聚齊Super Junior歷年15名成員！韓庚、起範、晟敏、Henry都來了

Super Junior厲旭和女團TAHITI出身的女友Ari昨(26)日完婚,E.L.F.間最引發話題的不是Super Junior終於有人成為人夫了,反倒是婚禮聚齊了歷年所有Super Junior成員。

Super Junior相關婚禮,如先前成員家人結婚、資深經紀人結婚,都必備成員們和新人合照,拍照還要共同喊聲「我們是Super Junior」口號,而成員厲旭結婚,更不能漏掉此步驟。從賓客流出的照片或相關影片可見Super Junior成員全到齊,除了新郎官本人,利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海與圭賢都在,9人完整體到齊,但……多了幾張「有些陌生卻又熟悉的面孔」。



原來,曾經的成員韓庚、起範、強仁與晟敏也來了!竟然一起拍了13人版本的Super Junior婚禮照,簡直是破天荒!若以最後一次13人同框的《Sorry, Sorry》專輯來算,睽違了15年。許多E.L.F.或資深K-POP粉絲都知道,Super Junior最早是12人,出道時已是史上最多成員男團,不久又加入了圭賢變成13人大團。遺憾的是自2009年陸續有成員退團,而晟敏是暫停活動,現在眾所皆知Super Junior是9人。



強仁主要是因二度酒駕主動退團,他今年在東海哥哥婚禮、銀赫姐姐婚禮‎都有現身並合照,出現在厲旭婚禮並不稀奇,稀奇的是韓庚、起範與晟敏。韓庚與起範退團後基本上只和希澈公開同框過,韓庚退團後回到自家中國發展,此次很有可能是特地搭機前往韓國參加厲旭終身大事。晟敏當初是因為在回歸期間堅持與女友金思垠完婚,受到粉絲大力抨擊,暫停Super Junior的活動後便不再與Super Junior成員同框過。

除了睽違15年的13人體Super Junior外,小分隊Super Junior-M也合體了,中國籍的周覓和加拿大籍華裔Henry不缺席。周覓以M隊成員出道至今仍留在SM娛樂與Super Junior成員擁有好感情,成員家人婚禮他也常常參與。罕見的是Henry,Henry 2018年與SM娛樂約滿不續約獨自發展,後與Super Junior成員幾乎不見公開交集。13人Super Junior加上周覓、Henry,完全集齊了Super Junior歷年成員,讓人直呼是「時代的眼淚」。



