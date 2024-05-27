厲旭婚禮聚齊Super Junior歷年15名成員！韓庚、起範、晟敏、Henry都來了

Super Junior厲旭和女團TAHITI出身的女友Ari昨(26)日完婚，E.L.F.間最引發話題的不是Super Junior終於有人成為人夫了，反倒是婚禮聚齊了歷年所有Super Junior成員。

Super Junior相關婚禮，如先前成員家人結婚、資深經紀人結婚，都必備成員們和新人合照，拍照還要共同喊聲「我們是Super Junior」口號，而成員厲旭結婚，更不能漏掉此步驟。從賓客流出的照片或相關影片可見Super Junior成員全到齊，除了新郎官本人，利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海與圭賢都在，9人完整體到齊，但……多了幾張「有些陌生卻又熟悉的面孔」。



原來，曾經的成員韓庚、起範、強仁與晟敏也來了！竟然一起拍了13人版本的Super Junior婚禮照，簡直是破天荒！若以最後一次13人同框的《Sorry, Sorry》專輯來算，睽違了15年。許多E.L.F.或資深K-POP粉絲都知道，Super Junior最早是12人，出道時已是史上最多成員男團，不久又加入了圭賢變成13人大團。遺憾的是自2009年陸續有成員退團，而晟敏是暫停活動，現在眾所皆知Super Junior是9人。



強仁主要是因二度酒駕主動退團，他今年在東海哥哥婚禮、銀赫姐姐婚禮‎都有現身並合照，出現在厲旭婚禮並不稀奇，稀奇的是韓庚、起範與晟敏。韓庚與起範退團後基本上只和希澈公開同框過，韓庚退團後回到自家中國發展，此次很有可能是特地搭機前往韓國參加厲旭終身大事。晟敏當初是因為在回歸期間堅持與女友金思垠完婚，受到粉絲大力抨擊，暫停Super Junior的活動後便不再與Super Junior成員同框過。

除了睽違15年的13人體Super Junior外，小分隊Super Junior-M也合體了，中國籍的周覓和加拿大籍華裔Henry不缺席。周覓以M隊成員出道至今仍留在SM娛樂與Super Junior成員擁有好感情，成員家人婚禮他也常常參與。罕見的是Henry，Henry 2018年與SM娛樂約滿不續約獨自發展，後與Super Junior成員幾乎不見公開交集。13人Super Junior加上周覓、Henry，完全集齊了Super Junior歷年成員，讓人直呼是「時代的眼淚」。



tonyhong1004 IG story update



OT15 group photo

"URI NEUN SYUPEO JUNI-OEO"



I will be forever grateful to you Wookie it's really been a long time to see all the members together #RyeowookAriHappilyEverAfter #려욱아_사랑해 #려욱 #RYEOWOOK #SuperJunior pic.twitter.com/op6SDvE1pV — JhermayMy Superman (@withSUJU_) May 26, 2024

除此之外，婚禮還有其他亮點，如主持人依舊是利特，新郎本人厲旭果然帶來餘興節目，和現任成員們拿手麥唱跳經典歌曲〈Sorry, Sorry〉（始源應是趕行程先走，因此畫面僅8人），還有婚禮祝歌歌手請來的是厲旭本身的偶像S.E.S. Bada，厲旭自己也獻唱一曲給新娘。



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