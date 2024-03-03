親姐結婚～銀赫牽著她的手步入婚禮現場！Super Junior成員都出席：利特邊主持邊泛淚、圭賢、D＆E唱祝歌

2日，Super Junior 銀赫親姐姐李素拉完成人生大事，他代替去世的父親，牽著姐姐的手步入婚禮現場。

雖然 Super Junior 成員們常自嘲是「櫥窗組合」，但其實他們感情相當深厚，不只成員們，家人與家人之間的關係也非常好。當天婚禮 Super Junior 成員（神童缺席）、東方神起都出席，由隊長利特擔任司儀。利特在銀赫牽著姐姐的手入場時要大家給予熱烈的掌聲，並說道：「曾經年幼的我的弟弟，現在能牽起姐姐的手了，李赫宰Xi現在不是你本人的婚禮，希望克制一下。（新娘）要放開弟弟的手，以一位妻子的身份全新出發。」利特還講到泛淚 ㅠㅠㅠㅠ

祝歌則由忙內圭賢演唱祝歌〈不華麗的告白〉（《機智的醫生生活》OST），當然還有 D＆E（東海＆銀赫）在婚禮上必唱的「送子神曲」〈Oppa, Oppa〉。

而李素拉當天也在 IG 公開婚紗照，他和銀赫感情非常好，還曾和父母一起出演銀赫參與的《做家務的男人們2》。去年她還和銀赫、圭賢、圭賢姐姐一起出演《走向瘋狂》，雖然過程中有不少狀況（笑），但依舊受到許多 E.L.F 的喜愛，姐姐一定要幸福啊 QQ

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