時尚界親子檔最強！媽媽出道30週年，小愛奶音送手寫信＋補刀金句「我就知道會哭」網友：太會了！

韓綜《我孩子的私生活》中，日本名模Yano Shiho與女兒——秋·初代可愛霸主·小愛（秋小愛）合體營業，母女的顏值美到像複製黏貼。

節目中Shiho媽媽來到韓國拍廣告，小愛同學化身「翻譯達人」，全程隨行當小助理。 但翻著翻著，突然送上了一封手寫信，還奶聲奶氣地祝賀：「媽媽，模特出道30周年快樂！」

Shiho當場眼淚線失守，「我怎麼能哭？ 但這真的太感動了嘛！」 讀著女兒寫的信，眼淚跟封面底妝一起崩掉...... 全網觀眾跟著濕了眼眶。

不過——讓人破防的不是淚點，是後面的小劇場！小愛趁機補刀：「媽媽哭了，我就知道我做對了哈哈哈~」Shiho感動到語無倫次：「這是我人生第一次收到這樣的祝賀，好幸福啊......」



隨後更上演母女溫馨對話，Shiho詢問：「你以後想當模特嗎？ 」小愛斬釘截鐵地回答：「想呀~我要當跟媽媽一樣的模特！」



下一個鏡頭，小愛直接換上白色小禮服，踩著模特步伐閃亮登場，和媽媽來了波「雙胞胎概念寫真」，根本判若兩人！旁人驚呼：「媽呀，這一家人是開時尚工作室的嗎？ 太會營業了吧！」

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