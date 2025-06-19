銀赫回顧Super Junior 20年來歌曲感性落淚，誠懇道：「新歌超級帥，真的會做得很好」

Super Junior即將迎來20週年回歸，發行紀念專輯《Super Junior25》，銀赫17日直播回顧Super Junior 20年來歌曲，喜歡的歌曲挑不完，還一度感性落淚。

直播中後段，銀赫播歌時表情已明顯感傷，播了〈What If〉（2009，收錄於專輯《Sorry, Sorry》）時情緒更明顯，閉眼聆聽後突然撇頭不語、落下淚來。擦擦淚待情緒稍平復，銀赫否認喝醉，表示自己是真的很喜歡這首歌，每次聽都會有情緒，一直很想在巡演《Super Show》放進這首歌，但這是小分隊K.R.Y.和晟敏一起唱的，不是全員所以有些尷尬。



銀赫還特別播了小分隊M隊友們Cover香港歌手林憶蓮華語歌〈至少還有你〉（2008，收錄於《迷 (Me)》）時，銀赫回憶他還沒加入M前，和M隊友在《Super Show》上重逢，彩排時他們唱了，他說：「因為很想念成員，又剛好在唱這首歌，我的眼淚就一直掉下來，彩排的時候哭了，當時還小嘛……」銀赫也跟著唱了幾句：「全世界我也可以忘記，至少不願意失去你的消息，你掌心的痣，我總記得在那裡……」



光是播這兩首歌，就可看出銀赫對Super Junior和成員感情多麼深厚，他在結語還特別請大家期待此次回歸的主打歌〈Express Mode〉。銀赫先是胸有成竹表示對此次回歸「超級帥」，是自己近三、四年最喜歡的歌，會讓你感受「對，這就是SuJu」，講著講著情緒湧又上來：「會做到不讓人羞愧，真的會做得很好，請期待吧，真的會做得很好……我們Super Junior……請多多珍惜，請多多愛護。」E.L.F.看了也忍不住鼻酸、心疼。



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此外，銀赫直播期間利特、神童也曾亂入，一個想點新歌〈Express Mode〉，一個想點成始璄的歌，製造趣味。銀赫現場打電話給利特和他鬥嘴，利特說自己也是訂閱者，抗議銀赫怎能忽略他的意見。利特還透露了7月7日回歸前晚會和希澈一起直播，銀赫則說SJ歌太多還想做一次回顧，話還沒說完利特就自告奮勇當嘉賓！打給神童時，神童一開口就喊銀赫是「最帥第一名銀赫xi（敬語）」（因為‎神童前陣子才說銀赫醜被炎上‎），還示範了即將回歸的主打歌〈Express Mode〉「完美劇透方式」，把歌詞用其他節奏唱出來。



除了兩位亂入的哥哥，銀赫當然有打給D&E好搭檔東海了，發現他曾傳訊息便直接打電話過去，東海疑似在準備明年的Solo曲，還唱起歌來大方劇透！？



Super Junio 20週年紀念專輯《Super Junior25》就在7月8日發行，主打歌〈Express Mode〉據官方說明是首能讓人感受酷炫能量的「快節奏Club流行曲」（느껴지는 업템포 클럽 팝），副歌具中毒性，專輯所有歌曲將在當日韓國時間下午6時（港台時間5時）於各大音源平台上線。



▼完整直播影片（此影片銀赫設定成僅供成年者收看，因包含喝酒內容），2:21:25銀赫發現利特，2:45:03打給利特，3:00:20銀赫聽〈What If〉和〈至少還有你〉感性落淚，3:20:45打給東海，3:08:35打給神童



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