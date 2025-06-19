「一步又兩步，三步又四步……」Super Junior神童示範「完美劇透方式」原來是這樣！？

Super Junior將在7月重磅回歸，發行20週年紀念專輯《Super Junior25》，主打歌已公開名為〈Express Mode〉，17日神童在銀赫直播裡示範「完美劇透方式」，原來是這樣……！？

銀赫當天直播打給神童，兩個人討論要不要劇透〈Express Mode〉、劇透哪裡，討論老半天，神童要唱的時候銀赫還很緊張，結果神童唱出來出乎銀赫預料，銀赫短短幾秒情緒變化相當大：興奮→緊張→大笑→恍然大悟。神童節奏明顯沒照原曲，宛如唱兒歌：「一步又兩步……三步又四步……」唱完相當自豪地說這才是「完美劇透」，還唱了兩次。



▼直播影片（此影片銀赫設定成僅供成年者收看，因包含喝酒內容）



而根據今（19）日凌晨Super Junior發布的〈Express Mode〉宣傳內容，除了介紹〈Express Mode〉是首「快節奏夜店流行曲」（업템포 클럽 팝，Uptempo Club Pop），透露會有中毒性的副歌，且歌詞表達「不停止於現在，向著下個目標前進的霸氣」之外，宣傳照是Super Junior以合唱部分歌詞「1 step 2 step 3 step 4」所拍攝，動作是大膽前進的簡單舞步。



這才讓人恍然大悟神童說的「完美劇透」是什麼，「擦邊」擦得相當好啊！節奏不僅完全改變，歌詞還翻韓文！最重要的是，神童的劇透有講卻好像沒講，他們本身肯定知道這句歌詞會拿來當作前期宣傳，只讓EL.F.摸不著頭緒了一天。神童既滿足當下的粉絲，又不會惹怒公司招來麻煩，可謂一絕！

而宣傳照中，Super Junior每個人的「一步」姿勢不一，官方形容有成員的動作使人聯想諜報片中的動作，有成員則是跨越障礙物，有成員是展現具爆發性的舞蹈動作，各有各的風格，「傳達Super Junior特有的能量，將會帶來趣味性」。

Super Junior出道20週年紀念專輯《Super Junior25》為Super Junior第十二張正規專輯，共收錄9首歌，將於7月8日韓國時間下午6時（港台時間下午5時）於各大音源平台公開。

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