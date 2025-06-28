李敬揆藥駕輿論反轉！監視器顯示加油站撞牆還行走在車道上！網：和酒駕何差異

「韓國綜藝教父」李敬揆24日承認「藥駕」，稱前一日服用恐慌症藥物加上當日服用感冒用後駕駛，表示不清楚恐慌症藥物不能駕車，然而後續李敬揆當日行車路上CCTV（監視錄影帶）公開後，輿論隨即反轉，大眾從同情轉為憤慨。

*先前報導回顧：

‎〈「韓國綜藝教父」李敬揆承認藥駕「不清楚恐慌症藥不能開車」，網抱不平替其打氣〉‎

李敬揆月初遭立案「藥物駕駛」，起因是開錯車，由於其強烈喊冤，加上他譴責報導容易讓人誤會他是「吸毒駕駛」（韓語毒品叫「마약痲藥」，李敬揆接受的藥物測試即包含毒品測試），且後續因此公開自己其實已治療恐慌症長達10年，這讓廣大韓國網友同情他也擔心他身體，懷疑警方是否小題大作、真正酒駕毒駕的不抓。



結果，事情一夕間反轉，隔日晚間李敬揆開錯車事發當天監視錄影帶畫面就被曝光。《MBN》獨家報導，畫面可看到他停車時和停放的公車發生擦撞，公車司機受訪表示李敬揆對他說明自己吃了感冒藥有些遲鈍，所以不慎擦撞了，而李敬揆停好車後竟然不是走在人行道上，而是直接走在車道上，後方車子只能繞過他。



李敬揆後來在某醫院診療離開後，卻沒回到車輛停放的位置，倒是開走了相距20公尺某停車場停放的車。有一名停車場管理員受訪透露和李敬揆對話過，對他說「顧客您今天沒把車子寄放在我們這裡」，李敬揆也回答「是嗎」便離開了，殊不知李敬揆還是開走了和自己同款的車。而李敬揆在前往醫院前曾到加油站洗車，加油站也錄下李敬揆並未照加油站員工指示行車，一度撞上了牆壁，離開洗車場後還在一個路口違法跨越中央線左轉。



《MBN》報導影片湧入800多則留言，風向完全不同，留言如「還以為只是小插曲，差點出大事了，幸好沒人受傷，李敬揆在路上完全無視法律，一團遭」、「又不是第一次吃恐慌症藥，到這種地步問題很嚴重啊，該徹底調查一下」、「看起來確實有問題」、「和喝酒有何分別，連人行道車道都搞不清楚的人，看起來比酒駕更危險，竟然在這種狀態下開車，真的很嚇人」、「吃藥就不要開車，和酒駕沒兩樣」、「（李）說藥每天吃，本來都好好的，一副受委屈還嘴硬」……等等。



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