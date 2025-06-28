禁忌之戀真人化？ 網漫《我愛的小學生》確定改編劇集，擦邊主題引大量擔憂

韓國人氣網路漫畫《我愛的小學生》確定改編為電視劇，如標題所寫，劇情包含「女教師對小學男生動心」的情節，因此在韓網引起大量抵製聲音。

據25日消息，網漫《我愛的小學生》原作平台CNC Revolution已經與製作公司Meta New Line完成版權合約，正式宣布啟動電視劇製作計劃。 這部網漫曾獲得第1屆世界漫畫徵選優秀獎，因作品完成度與創意獲得好評。

原作故事講述女主角「沈青兒」成為一名小學老師後被男友甩掉，正在打算放棄戀愛的時刻，透過線上遊戲結識了一名遊戲高手，沒想到對方竟然是她的學生「林唐洙」，誇張又獨特的設定與發展獲得讀者喜愛。



該網漫最初於Lezhin Comics連載，之後也在Naver Series、KakaoPage等多個主流平台上持續受到歡迎。 電視劇版將由導演鄭成鉉執導，劇本由曾創作話劇《屋塔房貓咪》、《我想你》、《幸福》等作品的編劇鄭世赫負責，主演人選尚未公開。

製作團隊表示會盡力呈現原作的感性和魅力，同時加入電視劇特有的新趣味，讓原作粉絲和新觀眾都能滿意。



不難預料，真人版消息一出就在韓網引起爆炸性輿論，有人將部份漫畫內容截圖發到論壇，包含女主幻想小學生幫自己做便當、幫對方手指止血等等。 大量網友認為成年教師與小學生的浪漫情節十分危險，屬於擦邊戀童癖內容，令人感到不適。



不過也有人為原作開脫，稱真正並內容不是大家想象的那樣。

！！！以下內容包含關鍵劇雷！！！



一名自稱看完原作的網友表示，女主讀小學時遇到初戀男同學，網漫標題實際上是來源於此，引起爭議的部份畫面也只是用來吸引關注而已。 女主當上教師後遇到一名小學生，對方從年齡到性格都與初戀十分相似，因而感到心動。 女主本人也對此感到困惑混亂，朋友發現後還差點報警。



小學生得知兩人是遊戲裡的好友後對女主告白，女主果斷拒絕並刪除了遊戲，轉頭與男教師也就是當年的初戀交往。 8年後，曾經的小學生留學歸來、年齡來到20歲，男教師那邊則已分手。 很多讀者認為雙方都已成年便不再存在問題，作者於是讓他們最終走到一起。



對於如上說明，韓國網友仍然持抵制態度，指出原作確實存在「成年人對小學生心動」的情節，思想十分有害，若拍成真人版恐引起軒然大波。

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