RM袒露作為防彈少年團隊長的壓力：其實我也只是個29歲的人，過去10年一直背負重任，甚至想去死

身為世界知名偶像團體，防彈少年團隊長RM坦言壓力巨大。

日前，防彈少年團通過官方YouTube頻道公開了一則題為「交換專輯MMM（Mini Moni Music）」的影片，RM向隊友JIMIN透露作為隊長責任感重大，「我的角色是要說正確的、積極的話，是團隊的代表，其實我也只是一個29歲的韓國男人，和其他人過著一些不同生活的29歲的人。 但過去活動的10年裡，不知道從何時開始就背負了要正確、要飛奔前進的重任，要看所有人的眼色，感覺都想去死了。」 坦露身為一路艱辛走來的防彈少年團的隊長，無法對外言喻的辛酸和壓力。

這是一段差不多6個月之前所拍的影片，當時RM和JIMIN一起欣賞自己的SOLO2輯《RightPlace， Wrong Person》，兩人一邊聽音樂一邊聊天，RM向隊友講述了自己的真實想法。



相關影片在YouTube公開後，引來大批ARMY的圍觀和討論，不少粉絲十分心疼RM，紛紛留言表示：「南俊啊，你是我沙漠的綠洲，暗夜裡的光明，永遠為你加油」、「南俊就是一個有想法的人，一直在努力不忘那份純真，並且一直在苦惱、討論這個話題」、「 我能理解他的心情，已經做得很好了」、「想要告訴他，你辛苦了，也做得很好」等。

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