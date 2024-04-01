又是場Super Wedding♥ SJ東海哥哥婚禮，MC到祝歌同樣自己人全套包辦

Super Junior東海哥哥李東華昨（31）日婚禮，果然又見Super Junior包辦婚禮上許多重要任務！

Super Junior成員與彼此兄弟姐妹甚至是父母之間都有聯繫，感情都很融洽，從2015年希澈姐姐結婚開始似乎就維持了「優良傳統」，利特當MC、D&E東海和銀赫演唱送子神曲〈Oppa, Oppa〉炒熱氣氛，還有藝聲或圭賢演唱抒情曲感動全場，從MC到祝歌整套包辦，昨日東海哥哥結婚果然又是「同一套」！



▼利特為MC、D&E表演〈Oppa, Oppa〉



▼圭賢演唱祝歌〈不華麗的告白〉（《機智的醫生生活》OST）



▼會後Super Junior與新人合照，始源有行程缺席，而退團的強仁仍一同合照



有趣的是，藝聲弟弟金鐘真直接拉近鏡頭tag東海哥哥流淚，畫面是有人替東海哥哥擦眼淚的場面，藝聲弟弟毫不顧及新郎面子直接說是「大寫的F」（MBTI裡情感請向的人，相反是思維請向），笑聲還聽得相當清楚XDD（聲音也有E.L.F.說像銀赫？），可見Super Junior家人間感情真的不凡。



240331 iamkijoji IG



Congratulations to the newlywed pic.twitter.com/mM3DU7EvEe — (@Eunhae0404_1510) March 31, 2024

今年Super Junior似乎特別圍繞著喜氣，2月是共事十餘載的‎經紀人元永善結婚，3月初是‎銀赫姐姐李素拉結婚，3月底換東海哥哥李東華結婚，而5月就輪到成員厲旭了！有E.L.F.整理了2015年起Super Junior參與的重要婚禮合影，除了上述銀赫姐姐李素拉的、東海哥哥李東華的，還有希澈姐姐金希珍、圭賢姐姐曺雅拉與利特姐姐朴仁英，隔著螢幕都可以感受回憶的美好與珍貴。



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