「台灣灶咖大賽冠軍」Super Junior銀赫沾沾自喜DIY了噶瑪蘭威士忌，結果錯字超糗XD

今年來台包括已公布活動已高達10場，暫居「台灣灶咖（灶跤）大賽」之冠的Super Junior銀赫，昨（17）日YouTube開直播和粉絲回憶SJ歷年歌曲並聊天，介紹自己來台灣DIY的酒卻出糗啦～！

銀赫介紹起自己在台灣台北工作又旅行期間，去了噶瑪蘭威士忌酒廠DIY獨一無二的威士忌，親自調酒還可以貼上屬於自己的標籤。「要說我取了什麼名字呢……這個……」銀赫看著自己寫下的酒名大笑，並秀出名字「Kiss to your libs」還親吻了一下，一臉害羞又很驕傲(?)。



有沒有發現哪裡不對勁？銀赫拼錯「libs」了啊！明明是「lips」！銀赫看了粉絲留言糾正後，看了看自己寫的字：「啊lips耶，對耶我怎麼寫libs？當作沒看見吧……」不過銀赫還是很好奇自己寫錯的到底是什麼：「我到底親了什麼？……喔？『雷射誘導擊穿光譜』，這是什麼……我到底親了什麼？」銀赫自己也覺得很好笑，喝起來倒是很滿意。



銀赫此次直播主要是和粉絲一同回顧SJ歷年歌曲，播到〈Lovely Day〉還發現有歌詞「I wanna kiss to your lips」！看了歌詞再次確定是拼成「lips」不是「libs」XD。



銀赫拼錯英語單字果然在台灣E.L.F.間引起討論，Threads上一篇討論文破千按讚還有百則轉發，大家都覺得又可愛又好笑，還有人笑說「這一親感覺會直接沒了（死掉？）」，IG E.L.F.剪輯片段也近兩千按讚，有人創意留言：「老伯（？）就是老婆，libs就是lips。」



另外，直播期間利特一度亂入，銀赫一直在找他在哪但要他不要妨礙自己，還趕他走，不過最後要他當留言區管理員？利特一直敲碗銀赫播L.S.S.〈JOKE〉說很適合威士忌被拒，說銀赫醉醉的時候銀赫否認：「我會適當的結束，我沒有很喜歡這種帶有酒的有害放送，適當就好。」這句是否讓E.L.F.想到什麼？利特在台灣的‎醉酒直播啊XDD！



▼完整直播影片（此影片銀赫設定成僅供成年者收看，因包含喝酒內容），1:17:11起開箱威士忌，2:21:25銀赫發現利特，還有3:00:20銀赫聽〈What If〉和〈至少還有你〉感性起來落淚……



▼回顧完整〈Lovely Day〉，「I wanna kiss to your lips」是副歌啊副歌!!!



順待一提，台灣「噶瑪蘭（Kavalan）威士忌」指的是隸屬金車集團的宜蘭噶瑪蘭威士忌酒廠，所生產的單一麥芽威士忌，在韓國小有名氣。噶瑪蘭威士忌會紅起來，應是2022年 BTS防彈少年團RM在隊友SUGA的YouTube節目《SUCHWITA》上介紹了「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」，SUGA馬上想起名導演朴贊郁的電影《分手的決心》裡出現過，RM淘淘不絕地解釋電影裡噶瑪蘭威士忌的象徵。



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