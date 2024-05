曝光的舊照全部都是笑臉的邊佑錫！看完真的會顴骨升天，心情變好啊

怎麼會有這麼愛笑的男明星啊,翻翻舊照、舊影片,就沒有不笑的。

隨著韓劇《背著善宰跑》人氣大爆發,33歲的邊佑錫嚐到了一夜爆紅的滋味,出道多年演了不少作品卻沒給觀眾留下深刻的印象,4月開始卻憑藉「純愛戰神善宰」一角榮升為新一代「國民男友」,他的一舉一動都成為焦點,網友們也紛紛挖出他的過往,看完你就會發現,邊佑錫真的好喜歡笑啊!

先來看看wuli邊佑錫的成長照,從童年到高中生,連畢業照都會笑到露出牙齒、滿臉皺褶的也許只有你了吧。



一張仿彿在攔計程車的照片中,邊佑錫也笑到酒窩明顯,眼睛變成了半月形。



模特時期的採訪中,只是問了他穿衣服需要多長時間,邊佑錫也會微笑著回答,狗狗眼實在太可愛了。



2014年,邊佑錫作為車模出席了某車展活動,結束後就有網友留言「不懂他為什麼笑得這麼開心」,哈哈哈哈哈。



模特後台一個人對著鏡頭也要開心大笑!



就想問你,怎麼一個人的時候也這麼開心呢??



25歲左右的邊佑錫也超級可愛,突然開始大秀自己的肌肉!

你. 你. 你,又笑了,粉絲要裝上防沉迷器吧,不然深陷在邊佑錫的笑容中根本出不來!!



邊佑錫的笑容是不是很有感染力呢? 反正小編在寫稿過程中已經無數次嘴角上揚,顴骨升天了!!



