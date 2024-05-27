曝光的舊照全部都是笑臉的邊佑錫！看完真的會顴骨升天，心情變好啊

怎麼會有這麼愛笑的男明星啊，翻翻舊照、舊影片，就沒有不笑的。

隨著韓劇《背著善宰跑》人氣大爆發，33歲的邊佑錫嚐到了一夜爆紅的滋味，出道多年演了不少作品卻沒給觀眾留下深刻的印象，4月開始卻憑藉「純愛戰神善宰」一角榮升為新一代「國民男友」，他的一舉一動都成為焦點，網友們也紛紛挖出他的過往，看完你就會發現，邊佑錫真的好喜歡笑啊！

先來看看wuli邊佑錫的成長照，從童年到高中生，連畢業照都會笑到露出牙齒、滿臉皺褶的也許只有你了吧。



모아보니까

짅자

제법욱김.

어떻게 이렇게

매번

항상

늘

웃고 있을 수가?

◠‿◠

중딩때만 살짝

덜 웃고 있는 것까지

너무너무 웄김 걍 pic.twitter.com/L4w8tkt4xq — 그린 (@chorock_green) May 17, 2024

一張仿彿在攔計程車的照片中，邊佑錫也笑到酒窩明顯，眼睛變成了半月形。



무슨 택시 잡다 찍힌 것 같은 사진에서도



웃고 잇어.. pic.twitter.com/Y6M6cUgRl5 — 뮴 (@lovefrwn) May 18, 2024

模特時期的採訪中，只是問了他穿衣服需要多長時間，邊佑錫也會微笑著回答，狗狗眼實在太可愛了。



Q. 아침에 옷 입을 때 걸리는 시간은?

A. 변우석: pic.twitter.com/iiD9Uv8JOI — 재채기 (@sneezing_b) May 18, 2024

2014年，邊佑錫作為車模出席了某車展活動，結束後就有網友留言「不懂他為什麼笑得這麼開心」，哈哈哈哈哈。



2014 모터쇼 변우석 후기



어찌나 히죽히죽 웃음을 잘 지으시는지 < ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋhttps://t.co/TxZWu7Iset pic.twitter.com/07o35NjH4T — 뮴 (@lovefrwn) May 16, 2024

模特後台一個人對著鏡頭也要開心大笑！



변우석은 살던대로 살았는데

ygk+가 YTN웨더에 콘텐츠 공급 계약을 해서 약간 뉴스에서 붕방거리는 사람 되어버림 pic.twitter.com/svFIZojRKN — 뮴 (@lovefrwn) May 17, 2024

就想問你，怎麼一個人的時候也這麼開心呢？？



왜 항상 혼자만 신나 있는 거임ㅁ pic.twitter.com/69GqYCi4TV — 백설기 (@100_sulki) May 18, 2024

25歲左右的邊佑錫也超級可愛，突然開始大秀自己的肌肉！

你. 你. 你，又笑了，粉絲要裝上防沉迷器吧，不然深陷在邊佑錫的笑容中根本出不來！！



마지막의 마지막 순간까지

웃고 있다가

3…2…1..딱 3초 후에 나가는데요 pic.twitter.com/uUtZYShWrG — (@lovefrwn) May 18, 2024

邊佑錫的笑容是不是很有感染力呢？ 反正小編在寫稿過程中已經無數次嘴角上揚，顴骨升天了！！



wooseok in every situation just

pic.twitter.com/GAmdNGDtRK — (@geugureumi) May 18, 2024

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