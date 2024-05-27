曝光的舊照全部都是笑臉的邊佑錫！看完真的會顴骨升天，心情變好啊
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曝光的舊照全部都是笑臉的邊佑錫！看完真的會顴骨升天，心情變好啊

明星   2024年5月27日   星期一08:40   Tracy  

（封面圖源：IG@byeonwooseok）

怎麼會有這麼愛笑的男明星啊，翻翻舊照、舊影片，就沒有不笑的。

隨著韓劇《背著善宰跑》人氣大爆發，33歲的邊佑錫嚐到了一夜爆紅的滋味，出道多年演了不少作品卻沒給觀眾留下深刻的印象，4月開始卻憑藉「純愛戰神善宰」一角榮升為新一代「國民男友」，他的一舉一動都成為焦點，網友們也紛紛挖出他的過往，看完你就會發現，邊佑錫真的好喜歡笑啊！

先來看看wuli邊佑錫的成長照，從童年到高中生，連畢業照都會笑到露出牙齒、滿臉皺褶的也許只有你了吧。

一張仿彿在攔計程車的照片中，邊佑錫也笑到酒窩明顯，眼睛變成了半月形。

模特時期的採訪中，只是問了他穿衣服需要多長時間，邊佑錫也會微笑著回答，狗狗眼實在太可愛了。

2014年，邊佑錫作為車模出席了某車展活動，結束後就有網友留言「不懂他為什麼笑得這麼開心」，哈哈哈哈哈。

模特後台一個人對著鏡頭也要開心大笑！

就想問你，怎麼一個人的時候也這麼開心呢？？

25歲左右的邊佑錫也超級可愛，突然開始大秀自己的肌肉！

你. 你. 你，又笑了，粉絲要裝上防沉迷器吧，不然深陷在邊佑錫的笑容中根本出不來！！

邊佑錫的笑容是不是很有感染力呢？ 反正小編在寫稿過程中已經無數次嘴角上揚，顴骨升天了！！

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