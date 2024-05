厉旭婚礼聚齐Super Junior历年15名成员！韩庚、起范、晟敏、Henry都来了

Super Junior厉旭和女团TAHITI出身的女友Ari昨(26)日完婚,E.L.F.间最引发话题的不是Super Junior终於有人成为人夫了,反倒是婚礼聚齐了历年所有Super Junior成员。

Super Junior相关婚礼,如先前成员家人结婚、资深经纪人结婚,都必备成员们和新人合照,拍照还要共同喊声「我们是Super Junior」口号,而成员厉旭结婚,更不能漏掉此步骤。从宾客流出的照片或相关影片可见Super Junior成员全到齐,除了新郎官本人,利特、希澈、艺声、神童、银赫、始源、东海与圭贤都在,9人完整体到齐,但……多了几张「有些陌生却又熟悉的面孔」。



原来,曾经的成员韩庚、起范、强仁与晟敏也来了!竟然一起拍了13人版本的Super Junior婚礼照,简直是破天荒!若以最后一次13人同框的《Sorry, Sorry》专辑来算,睽违了15年。许多E.L.F.或资深K-POP粉丝都知道,Super Junior最早是12人,出道时已是史上最多成员男团,不久又加入了圭贤变成13人大团。遗憾的是自2009年陆续有成员退团,而晟敏是暂停活动,现在众所皆知Super Junior是9人。



强仁主要是因二度酒驾主动退团,他今年在东海哥哥婚礼、银赫姐姐婚礼‎都有现身并合照,出现在厉旭婚礼并不稀奇,稀奇的是韩庚、起范与晟敏。韩庚与起范退团后基本上只和希澈公开同框过,韩庚退团后回到自家中国发展,此次很有可能是特地搭机前往韩国参加厉旭终身大事。晟敏当初是因为在回归期间坚持与女友金思垠完婚,受到粉丝大力抨击,暂停Super Junior的活动后便不再与Super Junior成员同框过。

除了睽违15年的13人体Super Junior外,小分队Super Junior-M也合体了,中国籍的周觅和加拿大籍华裔Henry不缺席。周觅以M队成员出道至今仍留在SM娱乐与Super Junior成员拥有好感情,成员家人婚礼他也常常参与。罕见的是Henry,Henry 2018年与SM娱乐约满不续约独自发展,后与Super Junior成员几乎不见公开交集。13人Super Junior加上周觅、Henry,完全集齐了Super Junior历年成员,让人直呼是「时代的眼泪」。



