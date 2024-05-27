厉旭婚礼聚齐Super Junior历年15名成员！韩庚、起范、晟敏、Henry都来了

Super Junior厉旭和女团TAHITI出身的女友Ari昨(26)日完婚，E.L.F.间最引发话题的不是Super Junior终於有人成为人夫了，反倒是婚礼聚齐了历年所有Super Junior成员。

Super Junior相关婚礼，如先前成员家人结婚、资深经纪人结婚，都必备成员们和新人合照，拍照还要共同喊声「我们是Super Junior」口号，而成员厉旭结婚，更不能漏掉此步骤。从宾客流出的照片或相关影片可见Super Junior成员全到齐，除了新郎官本人，利特、希澈、艺声、神童、银赫、始源、东海与圭贤都在，9人完整体到齐，但……多了几张「有些陌生却又熟悉的面孔」。



原来，曾经的成员韩庚、起范、强仁与晟敏也来了！竟然一起拍了13人版本的Super Junior婚礼照，简直是破天荒！若以最后一次13人同框的《Sorry, Sorry》专辑来算，睽违了15年。许多E.L.F.或资深K-POP粉丝都知道，Super Junior最早是12人，出道时已是史上最多成员男团，不久又加入了圭贤变成13人大团。遗憾的是自2009年陆续有成员退团，而晟敏是暂停活动，现在众所皆知Super Junior是9人。



强仁主要是因二度酒驾主动退团，他今年在东海哥哥婚礼、银赫姐姐婚礼‎都有现身并合照，出现在厉旭婚礼并不稀奇，稀奇的是韩庚、起范与晟敏。韩庚与起范退团后基本上只和希澈公开同框过，韩庚退团后回到自家中国发展，此次很有可能是特地搭机前往韩国参加厉旭终身大事。晟敏当初是因为在回归期间坚持与女友金思垠完婚，受到粉丝大力抨击，暂停Super Junior的活动后便不再与Super Junior成员同框过。

除了睽违15年的13人体Super Junior外，小分队Super Junior-M也合体了，中国籍的周觅和加拿大籍华裔Henry不缺席。周觅以M队成员出道至今仍留在SM娱乐与Super Junior成员拥有好感情，成员家人婚礼他也常常参与。罕见的是Henry，Henry 2018年与SM娱乐约满不续约独自发展，后与Super Junior成员几乎不见公开交集。13人Super Junior加上周觅、Henry，完全集齐了Super Junior历年成员，让人直呼是「时代的眼泪」。



tonyhong1004 IG story update



OT15 group photo

"URI NEUN SYUPEO JUNI-OEO"



I will be forever grateful to you Wookie it's really been a long time to see all the members together #RyeowookAriHappilyEverAfter #려욱아_사랑해 #려욱 #RYEOWOOK #SuperJunior pic.twitter.com/op6SDvE1pV — JhermayMy Superman (@withSUJU_) May 26, 2024

除此之外，婚礼还有其他亮点，如主持人依旧是利特，新郎本人厉旭果然带来余兴节目，和现任成员们拿手麦唱跳经典歌曲〈Sorry, Sorry〉（始源应是赶行程先走，因此画面仅8人），还有婚礼祝歌歌手请来的是厉旭本身的偶像S.E.S. Bada，厉旭自己也献唱一曲给新娘。



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