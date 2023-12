2023 KPOP聖誕頌合輯♥ 虛擬偶像PLAVE成黑馬，Paul Kim翻唱這首「歷久不衰」

韓國將近聖誕節就有十足的過節氣氛,許多歌手也會在此時,推出全新或翻唱的聖誕頌或冬季歌曲應景應景。2023年聖誕頌或冬季歌曲都整理在此啦!

(依公開時間順序列出,僅cover未發布音源則不列入。若有遺漏歡迎留言補充:)

▼LE SSERAFIM〈Perfect Night (Holiday Remix)〉

這是〈Perfect Night〉節慶混音版本,添加了聖誕節熟悉的鈴鐺樂曲增添聖誕氛圍。



▼aespa〈Jingle Bell Rock〉



▼ATBO〈Must Have Love〉

ATBO上月底回歸直接帶來了「國民冬季歌曲」〈Must Have Love〉的翻唱,〈Must Have Love〉原唱來自Brown Eyed Girls佳仁和SG Wannabe金勇俊。



▼宋恩伊、金淑、李珍雅〈Merry Merry Christmas〉

Antenna今年沒有推出公司家族聖誕頌,倒是旗下藝人李珍雅和「VIVO TV」宋恩伊、金淑合作推出聖誕頌。



▼XG〈WINTER WITHOUT YOU〉

嚴格來說〈WINTER WITHOUT YOU〉不算聖誕「頌」,是聖誕悲傷樂曲,因歌曲在闡述失去了某人的冬天多難熬。



▼Apink〈Pink Christmas〉

Apink‎出道13年首度推出聖誕頌,歌詞還是成員鄭恩地與金南珠親自作詞。



▼黃致列〈Beautiful Winter〉



▼NINE.i〈回到聖誕節〉(Back to Christmas)

NINE.i就是今年曾參與《BOY PLANET》的人氣練習生徐源的原團體,NINE.i有「自製團體」之稱,〈回到聖誕節〉一曲作詞作曲編曲都有成員VAHN參與。



▼PLAVE〈Merry PLLIstmas〉

PLAVE是虛擬男團,成員雖是3D建模,但背後都有真人操作。因為成員在直播時不時會有「穿模」導致「肢體扭曲」的意外,團體一夕爆紅,在一眾新男團裡小有名氣,而〈Merry PLLIstmas〉可以說是這波聖誕頌「大黑馬」,沒有打歌卻站上排行榜,路人聽眾也會被吸引。



▼金俊秀領軍自家經紀公司PALMTREE ISLAND旗下藝人〈MY CHRISTMAS WISH〉

金俊秀創立的經紀公司PALMTREE ISLAND曾開過家族演唱會展現過家族愛,而今又推出聖誕頌,金俊秀與旗下金素賢、鄭善雅、孫俊浩、陳泰華、徐慶洙、梁瑞允攜手演唱,全員音樂劇演員一字排開都是歌唱佼佼者。



▼Karam、仁俊、Jay〈Winter Love〉

《PEAK TIME》翻唱〈魔咒-MIROTIC〉的超強歌唱實力大國男兒成員們,近日他們更有好消息要‎重組新團出道‎了。



▼NTX《X-Present》

和NINE.i同樣是創作男團的NTX,一連帶來了〈Mood light〉、〈Why I love the winter mood〉、〈Fallin’ in the Christmas love〉三首歌曲,和前陣子回歸的‎正規一輯一樣,成員路賢(Rawhyun)兼任製作人幾乎包辦所有歌曲創作。







▼Paul Kim〈White〉

Paul Kim 4年前就曾翻唱〈White〉,今年再度翻唱正式發行音源,且攻上排行榜!要知道,〈White〉最早原唱是一代女團FIN.K.L(李孝利、玉珠鉉、李真、成宥利),後來雙人美聲女團Davichi(feat. JYP朴軫永)與四代男團THE BOYZ都曾翻唱過,這些〈White〉每到冬季都會被翻出來複習。再加上Paul Kim的版本,目前千名排行榜上可見四種〈White〉,可見歌曲相當深植人心、歷久不衰。



▼JUST B〈I luv you Merry Christmas〉



▼NCT 127〈Home Alone〉



▼SEVENUS〈MIRROR〉

聽歌詞好像和冬天、聖誕節摸不著邊,不過成員相當有誠意拍攝了聖誕氛圍的歌曲影片。



▼京舒〈Christmas Time〉



以上就是2023聖誕頌(冬季歌曲)彙整啦!不妨加入你的聖誕播放清單一起循環聆聽過節吧!有遺漏的,或是特別想推薦的過往聖誕頌,都歡迎留言告訴我們!

*延伸閱讀:

‎聖誕就是要聽EXO〈初雪〉!成員終於加入Challenge,歌曲更相隔10年逆行登一位‎/

Big Hit在2013年的聖誕企劃〈Perfect Christmas〉,就算你是BTS的忠實粉絲ARMY可能也沒聽過的歌!

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞