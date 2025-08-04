全球瘋搶Labubu！LE SSERAFIM許允眞超敢說「我個人覺得Labubu不好看」成員們急圓場：要尊重個人取向！

泡泡瑪特（POP MART）旗下 IP「Labubu」以尖牙、毛茸茸、滑稽表情爲特徵。通過 BLACKPINK Lisa 的認證開始受到更多關注，接著大舉攻佔全球明星和名媛的包包，而近日在韓國演藝圈也掀起一波 Labubu 熱潮，許多藝人都在開箱。



人氣女團 LE SSERAFIM 進行直播時，許允眞看了評論後問成員：「你們覺得 Labubu 怎麼樣？」洪恩採表示不感興趣，金采源則說她更喜歡美樂蒂和酷洛米（LE SSERAFIM 演唱動畫《美樂蒂& 酷洛米》的主題曲〈Kawaii〉）。沒想到...許允眞直接說：「我個人覺得 Labubu 不好看。」其他成員聽到開始圓場：「這樣 Labubu 的粉絲們會生氣」、「要尊重個人取向」。

- what do you guys think about labubus?

- i have no interest in them

- i like mymel and kuromi

- AGREED yep! personally i dont think labubus are that cute...



AND THATS THAT NO LE SSERAFIM LABUBU MADNESS THANK GOD pic.twitter.com/KpkirfsZZf — ayman (@todayisayman) August 2, 2025

而許允眞的這番言論也立即在韓網引發熱烈討論，韓網友：「認證」、「我不太喜歡，但尊重個人喜好」、「真的很好奇那個爲什麼流行...長得很奇怪」、「大家都掛著 Labubu 出來的樣子有點搞笑」、「不知道爲什麼這麼狂熱」、「不是因爲 Lisa 才紅的嗎」、「就是三麗鷗更可愛」、「我也不知道那個爲什麼這麼有人氣 哈哈哈」、「都是以個人爲宗旨的... 有不喜歡的人，也有喜歡的人」、「雖然尊重取向，但不知道爲什麼這麼流行」等等。

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