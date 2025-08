全球瘋搶Labubu！LE SSERAFIM許允眞超敢說「我個人覺得Labubu不好看」成員們急圓場：要尊重個人取向！

泡泡瑪特(POP MART)旗下 IP「Labubu」以尖牙、毛茸茸、滑稽表情爲特徵。通過 BLACKPINK Lisa 的認證開始受到更多關注,接著大舉攻佔全球明星和名媛的包包,而近日在韓國演藝圈也掀起一波 Labubu 熱潮,許多藝人都在開箱。



人氣女團 LE SSERAFIM 進行直播時,許允眞看了評論後問成員:「你們覺得 Labubu 怎麼樣?」洪恩採表示不感興趣,金采源則說她更喜歡美樂蒂和酷洛米(LE SSERAFIM 演唱動畫《美樂蒂& 酷洛米》的主題曲〈Kawaii〉)。沒想到...許允眞直接說:「我個人覺得 Labubu 不好看。」其他成員聽到開始圓場:「這樣 Labubu 的粉絲們會生氣」、「要尊重個人取向」。

- what do you guys think about labubus?

- i have no interest in them

- i like mymel and kuromi

- AGREED yep! personally i dont think labubus are that cute...



