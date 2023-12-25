GD成立掃毒基金會，以V.I.P名義捐款3億！力挺失足青少年接受治療，打造「沒有偏見、公正和平的社會」

G-Dragon（GD，權志龍）日前宣佈成立基金會幫助誤入歧途的年輕人，其新簽的公司今日宣佈基金會名為「JUSPEACE」，第一筆捐款就來自GD出資的3億韓元。

根據G-Dragon所屬社Galaxy Corporation，基金會名稱是由「正義（Justice）」和「和平（peace）」融合而來，口號是「守護和平 & 愛之正義/正義之愛」。 G-Dragon亦為基金會提供了第一筆資金3億韓元。



Galaxy Corporation代表表示，基金會的成立基礎是GD通過音樂實現無偏見社會的強烈意願，第一個工作項目就是掃毒及幫助成癮青少年接受治療。

為此，GD正在甄選醫療保健、公共政策與行政、福利與文化等領域的專家來組建諮詢委員會，以進一步確定公益活動的方向。



GD今年下半年曾因涉嫌吸毒遭到調查，警方最終作出無罪處分並不起訴。 此後，他於本月21日通過IG公開一封信，透露了建立基金會的想法：「我得知每年平均有2萬多人涉嫌吸毒、青少年毒品犯罪急劇增加，其中只有不到500人能夠接受治療，這是一個令人心痛的事實。 」

所屬經紀公司表示，GD將站在受偏見和不公正對待的人們一方，支持他們，促進對社會問題的認識和解決，努力創建一個公平對待所有人的社會。

GD還在信中感謝一直信任和支持他的粉絲，表示將以V.I.P名義捐出第一筆捐款。



此外，GD將於明年上半年發行新專輯，並宣佈起訴散播不實謠言的網民，限28日之前刪除或修改。

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