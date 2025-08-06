神話李玟雨迎雙喜臨門！日籍韓裔未婚妻已懷孕、獨自養育6歲女，戀愛結婚過程將通過節目公開

今日據韓媒「Spotv News」獨家，神話成員李玟雨正準備與居住在日本的韓國籍在日僑胞第三代女性結婚，對方是一位單獨撫養6歲女兒的單親媽媽，李玟雨對其也視如己出，目前兩人正在等待第二代的誕生。

李玟雨近日在自己的社群平台上公開親筆信，介紹未婚妻為「相識已久的珍貴緣分」，表示他在感到疲憊和困難、與家人共度時光後，重新思考了「家庭」的意義：「過去就模糊地想著一天想組成『只屬於我、能互相依靠的家庭』，如今確認彼此心意，決定成為一家人。」

而在準備結婚的同時，他們也得知懷孕的喜訊，可謂是雙喜臨門。 兩人正懷著滿心期待迎接寶貝的誕生，身邊親友也紛紛送上祝福。



值得一提的是，準新娘是一位撫養6歲女兒的單親媽媽。 初婚的李玟雨展現出溫暖可靠的一面，對準新娘的小孩視如己出，並理解她過去獨自育兒的辛苦，成為準新娘堅強的依靠。 兩人互相扶持，培養出深厚的感情，如今也即將迎來第二個孩子，邁向幸福的多子家庭生活。

李玟雨將透過 KBS2 綜藝節目《做家務的男人們2》公開這段感人戀情，從跨越韓日兩地的遠距離戀愛，到最終組成家庭，宛如奇蹟般美麗的愛情故事。 最近公開的預告片裡，李玟雨直接打電話給未婚妻，對方則以日語「喂喂（モシモシ）」接聽。 據悉，李玟雨已在日本與準新娘一同完成了節目拍攝，兩人的結婚故事備受矚目。



現年46歲的李玟雨終於迎來人生新篇章，成為神話中繼 Eric、Jun Jin、Andy 之後第 4 位結婚的成員。 李玟雨在親筆信中表示，最希望得到「神話創造」（官方粉絲名）的祝福，未來也會以「神話創造」和家人的愛作為原動力，一如既往地活動。

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