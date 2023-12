2023 KPOP圣诞颂合辑♥ 虚拟偶像PLAVE成黑马，Paul Kim翻唱这首「历久不衰」

韩国将近圣诞节就有十足的过节气氛,许多歌手也会在此时,推出全新或翻唱的圣诞颂或冬季歌曲应景应景。2023年圣诞颂或冬季歌曲都整理在此啦!

(依公开时间顺序列出,仅cover未发布音源则不列入。若有遗漏欢迎留言补充:)

▼LE SSERAFIM〈Perfect Night (Holiday Remix)〉

这是〈Perfect Night〉节庆混音版本,添加了圣诞节熟悉的铃铛乐曲增添圣诞氛围。



▼aespa〈Jingle Bell Rock〉



▼ATBO〈Must Have Love〉

ATBO上月底回归直接带来了「国民冬季歌曲」〈Must Have Love〉的翻唱,〈Must Have Love〉原唱来自Brown Eyed Girls佳仁和SG Wannabe金勇俊。



▼宋恩伊、金淑、李珍雅〈Merry Merry Christmas〉

Antenna今年没有推出公司家族圣诞颂,倒是旗下艺人李珍雅和「VIVO TV」宋恩伊、金淑合作推出圣诞颂。



▼XG〈WINTER WITHOUT YOU〉

严格来说〈WINTER WITHOUT YOU〉不算圣诞「颂」,是圣诞悲伤乐曲,因歌曲在阐述失去了某人的冬天多难熬。



▼Apink〈Pink Christmas〉

Apink‎出道13年首度推出圣诞颂,歌词还是成员郑恩地与金南珠亲自作词。



▼黄致列〈Beautiful Winter〉



▼NINE.i〈回到圣诞节〉(Back to Christmas)

NINE.i就是今年曾参与《BOY PLANET》的人气练习生徐源的原团体,NINE.i有「自制团体」之称,〈回到圣诞节〉一曲作词作曲编曲都有成员VAHN参与。



▼PLAVE〈Merry PLLIstmas〉

PLAVE是虚拟男团,成员虽是3D建模,但背后都有真人操作。因为成员在直播时不时会有「穿模」导致「肢体扭曲」的意外,团体一夕爆红,在一众新男团里小有名气,而〈Merry PLLIstmas〉可以说是这波圣诞颂「大黑马」,没有打歌却站上排行榜,路人听众也会被吸引。



▼金俊秀领军自家经纪公司PALMTREE ISLAND旗下艺人〈MY CHRISTMAS WISH〉

金俊秀创立的经纪公司PALMTREE ISLAND曾开过家族演唱会展现过家族爱,而今又推出圣诞颂,金俊秀与旗下金素贤、郑善雅、孙俊浩、陈泰华、徐庆洙、梁瑞允携手演唱,全员音乐剧演员一字排开都是歌唱佼佼者。



▼Karam、仁俊、Jay〈Winter Love〉

《PEAK TIME》翻唱〈魔咒-MIROTIC〉的超强歌唱实力大国男儿成员们,近日他们更有好消息要‎重组新团出道‎了。



▼NTX《X-Present》

和NINE.i同样是创作男团的NTX,一连带来了〈Mood light〉、〈Why I love the winter mood〉、〈Fallin’ in the Christmas love〉三首歌曲,和前阵子回归的‎正规一辑一样,成员路贤(Rawhyun)兼任制作人几乎包办所有歌曲创作。







▼Paul Kim〈White〉

Paul Kim 4年前就曾翻唱〈White〉,今年再度翻唱正式发行音源,且攻上排行榜!要知道,〈White〉最早原唱是一代女团FIN.K.L(李孝利、玉珠铉、李真、成宥利),后来双人美声女团Davichi(feat. JYP朴轸永)与四代男团THE BOYZ都曾翻唱过,这些〈White〉每到冬季都会被翻出来复习。再加上Paul Kim的版本,目前千名排行榜上可见四种〈White〉,可见歌曲相当深植人心、历久不衰。



▼JUST B〈I luv you Merry Christmas〉



▼NCT 127〈Home Alone〉



▼SEVENUS〈MIRROR〉

听歌词好像和冬天、圣诞节摸不著边,不过成员相当有诚意拍摄了圣诞氛围的歌曲影片。



▼京舒〈Christmas Time〉



以上就是2023圣诞颂(冬季歌曲)汇整啦!不妨加入你的圣诞播放清单一起循环聆听过节吧!有遗漏的,或是特别想推荐的过往圣诞颂,都欢迎留言告诉我们!

*延伸阅读:

‎圣诞就是要听EXO〈初雪〉!成员终於加入Challenge,歌曲更相隔10年逆行登一位‎/

Big Hit在2013年的圣诞企划〈Perfect Christmas〉,就算你是BTS的忠实粉丝ARMY可能也没听过的歌!

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻