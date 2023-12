演唱〈MIROTIC〉一鳴驚人！「23點」Karam仁俊Jay「會和新成員組團」明年回歸

曾是「大國男兒」成員,今年參與男團競演節目《PEAK TIME》一鳴驚人的Karam、仁俊與Jay,目前以「KIJ」、「藍俊奐」自居,近日簽約了公司並預告回歸。

21日,New Ways Company對外宣布與Karam、仁俊、Jay簽訂專屬合約,會讓他們與新成員組團,預計明年上半年回歸。粉絲聽到都相當開心、祝福三位,畢竟他們重回歌壇當愛豆的過程相當波折。



大國男兒是2010年出道,2017年在日本慶祝了6週年便再無合體活動,今年《PEAK TIME》才又見成員Karam、仁俊與Jay以「23點」之名回歸舞台,初舞台唱跳東方神起〈MIROTIC〉一鳴驚人。可惜的是,23點本來進入決賽勢頭正旺,節目中途Karam卻被爆出私生活爭議,全員為了不影響節目選擇退出,相當多觀眾為他們抱不平。



失去《PEAK TIME》曝光的機會,三名成員仍努力和粉絲互動、保證會回歸,取名「藍俊奐」當YouTuber分享生活,也在台灣與日本等地開了Fan Meeting、演唱會,近一個月接連推出單曲,翻唱SG Wannabe〈死了一樣愛〉(I loved you untill I was about to die〉),還有全新的聖誕頌〈Winter Love〉。







比較特別的是,公司New Ways Company說要讓Karam、仁俊與Jay和「新成員」組團回歸,新成員不曉得是練習生出身,抑或和他們同樣是捲土重來的愛豆?令人好奇。



