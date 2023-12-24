演唱〈MIROTIC〉一鳴驚人！「23點」Karam仁俊Jay「會和新成員組團」明年回歸

曾是「大國男兒」成員，今年參與男團競演節目《PEAK TIME》一鳴驚人的Karam、仁俊與Jay，目前以「KIJ」、「藍俊奐」自居，近日簽約了公司並預告回歸。

21日，New Ways Company對外宣布與Karam、仁俊、Jay簽訂專屬合約，會讓他們與新成員組團，預計明年上半年回歸。粉絲聽到都相當開心、祝福三位，畢竟他們重回歌壇當愛豆的過程相當波折。



大國男兒是2010年出道，2017年在日本慶祝了6週年便再無合體活動，今年《PEAK TIME》才又見成員Karam、仁俊與Jay以「23點」之名回歸舞台，初舞台唱跳東方神起〈MIROTIC〉一鳴驚人。可惜的是，23點本來進入決賽勢頭正旺，節目中途Karam卻被爆出私生活爭議，全員為了不影響節目選擇退出，相當多觀眾為他們抱不平。



失去《PEAK TIME》曝光的機會，三名成員仍努力和粉絲互動、保證會回歸，取名「藍俊奐」當YouTuber分享生活，也在台灣與日本等地開了Fan Meeting、演唱會，近一個月接連推出單曲，翻唱SG Wannabe〈死了一樣愛〉（I loved you untill I was about to die〉），還有全新的聖誕頌〈Winter Love〉。







比較特別的是，公司New Ways Company說要讓Karam、仁俊與Jay和「新成員」組團回歸，新成員不曉得是練習生出身，抑或和他們同樣是捲土重來的愛豆？令人好奇。



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