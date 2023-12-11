Apink出道13年首推聖誕頌〈Pink Christmas〉♥ 鄭恩地、金南珠親自作詞「為你準備的wish」

距離聖誕節已不遠，Apink今（11）日發行了聖誕頌〈Pink Christmas〉當作祝福獻給粉絲Panda們。

Apink出道13年，曾在2016年推出冬季專輯《Dear》，今年才首度推出聖誕頌〈Pink Christmas〉，成員鄭恩地與金南珠還一同參與作詞，想把歌曲獻給Panda。



「Wait for ooh-ooh Christmas time／充滿願望的／Ooh-ooh precious time／充滿禮物的／Ooh 連等待都充滿心動／Cause it makes me／feel like Pink Christmas Christmas」

「Ooh-ooh Christmas time／白雪也祝福 holy night／思念著你溫暖的Christmas／為你準備的wish」



Apink今年雖然歷經合約到期，陣中成員朴初瓏、尹普美、金南珠與吳夏榮都離開IST娛樂，僅剩鄭恩地一人留下，不過五人心不變，團體活動仍照樣進行，2024年年曆照舊推出，甚至還推出了此首〈Pink Christmas〉，讓Panda感到相當暖心，相信Apink和Panda會一起走向永遠。



▼快來聽這首聖誕頌吧



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