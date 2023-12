Apink出道13年首推聖誕頌〈Pink Christmas〉♥ 鄭恩地、金南珠親自作詞「為你準備的wish」

距離聖誕節已不遠,Apink今(11)日發行了聖誕頌〈Pink Christmas〉當作祝福獻給粉絲Panda們。

Apink出道13年,曾在2016年推出冬季專輯《Dear》,今年才首度推出聖誕頌〈Pink Christmas〉,成員鄭恩地與金南珠還一同參與作詞,想把歌曲獻給Panda。



「Wait for ooh-ooh Christmas time/充滿願望的/Ooh-ooh precious time/充滿禮物的/Ooh 連等待都充滿心動/Cause it makes me/feel like Pink Christmas Christmas」

「Ooh-ooh Christmas time/白雪也祝福 holy night/思念著你溫暖的Christmas/為你準備的wish」



Apink今年雖然歷經合約到期,陣中成員朴初瓏、尹普美、金南珠與吳夏榮都離開IST娛樂,僅剩鄭恩地一人留下,不過五人心不變,團體活動仍照樣進行,2024年年曆照舊推出,甚至還推出了此首〈Pink Christmas〉,讓Panda感到相當暖心,相信Apink和Panda會一起走向永遠。



▼快來聽這首聖誕頌吧



