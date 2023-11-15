《PEAK TIME》活力團「2點」NTX回歸啦！路賢一人包辦所有歌曲，透露被宋旻浩激勵

總算等到《PEAK TIME》兩大活力團之一，「2點」NTX的回歸！NTX今（15）日下午於首爾江南區聖巖藝術廳舉行正規一輯《ODD HOUR》Showcase（發行表演會），除了表演也和記者對談。

NTX（泂鎭、允赫、材旻、暢薰、鎬晙、路賢、恩晧、智誠、承元，其中智誠以限定團TAN活動中，未參與此次回歸）2020年出道，和《PEAK TIME》不少參賽團體一樣，都是受疫情影響而無法好好伸展才華，透過《PEAK TIME》讓更多人認識後，許多粉絲、觀眾都在等他們回歸。



一回歸便是攜正規專輯，正規一輯《ODD HOUR》全曲目共14首歌，都由路賢（Rawhyun）包辦所有歌曲製作，暢薰、承元也參與了作詞與Rap。主打歌〈Holy Grail〉以聖杯神話為主題概念，傳達NTX懷著獨特的抱負，尋找著人生最珍貴的東西，MV午時已公開，Showcase上也表演了此首歌曲。



Showcase訪談，路賢聊到負責全曲製作「真的不容易」，笑說錄音時大概有「7個成員不聽話」（扣掉他自己XD），而暢薰很感謝路賢給自己機會作詞，承元則開玩笑有自己和暢薰的詞，「歌曲質感應該提升了」。

聊到《PEAK TIME》收過評審宋旻浩（WINNER成員）反映他應該放鬆一點，路賢坦言當下「有點傷自尊心」，又因為自尊心而太堅持己見，後來從螢幕上看了自己的表演得到反省，最近也想起了當時那些回饋而努力改進中。



泂鎭也提及NTX出道時只參加過音樂節目（音樂放送）打歌，抓不太到大眾的喜好，但透過了《PEAK TIME》稍微了解了。允赫表示大家如果喜歡《PEAK TIME》的他們也會喜歡對此張專輯，尤其對刀群舞相當有信心。



▼更多Showcase照與影片（允赫撩腹肌！）



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