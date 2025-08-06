終於開學！孫藝真放鬆喊「inner peace」，家有學齡兒的媽媽狂點頭！！老公玄彬默默背後挨累超加分

韓國國民女神孫藝真當媽後，日子怎麼過？ 答案是：「小孩內褲都來不及乾！」

日前孫藝真透過她的日常小號更新一則爆笑又真實的育兒日常：「整個暑假都在外面玩，內褲都沒乾過，放！假！終！於！結！束！了！」接著又補上一句媽媽的心聲：「我今天開始行程滿滿，但內心卻意外地很平靜。」

她還用英文俏皮補充「inner peace（內在平靜）」，並開心表示「嘴角忍不住上揚」，看得出來放完暑假的媽媽，快比上學的孩子還開心。 更有趣的是，她特別Hashtag寫下：「爸爸最辛苦了」，點名老公玄彬（炫彬）是這段「暑假冒險育兒旅程」中的MVP爸爸！網友們看了都笑說：「玄彬哥辛苦了，我們封你為放暑假的超人爸爸！」



從孫藝真上傳的影片來看，小孩的小內褲曬得滿滿的，看來這家人這個夏天真的「玩很大」，全家人一起度過了忙碌又幸福的育兒時光。 看廣大網友也忍不住留言：「原來女明星的暑假也如此手忙腳亂」、「孩子放假的時候，當媽媽的最累了，原來姐姐也一樣啊」、「到現在為止我都覺得孫藝真和玄彬結婚，還剩下一個孩子這件事情非常新奇，哈哈哈哈哈」、「原來藝人也一樣啊，身體雖然很累，但內心應該非常幸福且平和」等。



孫藝真自2022年與玄彬結婚、同年迎來可愛兒子後，暫時淡出演藝圈，專心育兒。 如今即將以睽違2年的新片《無可奈何》回歸大銀幕，之後還將接演Netflix新劇《醜聞》與《Variety》等話題作品，準備火力全開！



看來不只是玄彬得打起精神，影迷們也要準備迎接「職場媽媽」孫藝真的全面大回歸啦！

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