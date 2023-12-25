朴有天違約官司敗訴，被判賠償前公司5億韓元！「禁止演藝活動」訴求被駁回

12月24日，韓國法院判決朴有天需賠償所屬社5億韓元，作為其違反獨家經紀合約、與其他公司獨立活動的代價。

首爾中央地方法院近日宣判稱，經紀公司Have Fun Together在與朴有天及其前所屬公司Re：Cielo等人之間的損害賠償訴訟中獲得了勝訴，被告應共同向原告支付5億韓元及滯納金。

Have Fun Together於2020年1月與Re：Cielo簽訂合同獲得對朴有天的獨家經紀權限，效力持續到2024年。



但2021年5月，朴有天要求與Have Fun Together解除獨家合同，談判失敗后與Re：Cielo一起發送公文，解約原因是對方未支付結算款項。 因為Have Fun Together未做出回應，朴有天於是通過其朋友經營的另一家經紀公司A來開展活動。

因此，Have Fun Together在2021年8月向朴有天申請了禁止其參與廣播和娛樂活動的臨時處分，並獲得法院承認。 然而朴有天無視法院決定，繼續與A公司進行海外活動。 Have Fun Together隨即對朴有天、Re：Cielo和A公司侵犯其經紀權力提起了5億韓元的賠償訴訟。 法庭認可了Have Fun Together的主張。

朴有天等人主張Have Fun Together從未支付結算款項、合同已自動解除，但法庭經過查證，結算款項有及時支付，所以這一主張被駁回。



不過，法院對於Have Fun Together禁止朴有天參與演藝活動的要求沒有予以認可。

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