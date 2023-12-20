聖誕就是要聽EXO〈初雪〉！成員終於加入Challenge，歌曲更相隔10年逆行登一位

說到聖誕頌你會想到什麼歌？如果是K-POP粉絲，歌單裡肯定會有EXO〈初雪〉（The First Snow）吧！

前陣子K-POP甚至整個韓國演藝圈都流行「Slickback Challenge」，藝人都在練習腳如何像騰空滑行，近期則掀起了「初雪Challenge」，搭配變奏版的EXO〈初雪〉跳舞，完全是近期愛豆必備Challenge，包括Red Velvet、ATEEZ、aespa、IVE、ZEROBASEONE（ZB1）都Challenge了。



原唱EXO當然Challenge了，最早是回到中國發展的Lay，月初便Challenge了，前幾日輪到世勳，昨（19）日大雪紛飛之際，Xiumin、伯賢、Chen一組，SUHO、世勳也各自跟進Challenge！僅剩D.O.和入伍中的Kai還沒參與。



或許是隨著Challenge熱潮，加上韓國正好下雪相當應景，再加上原唱加入Challenge陣容，EXO〈初雪〉原曲在各大排行榜悄悄逆襲一陣子後，昨（19）日登上了Melon TOP100第一，今日再拿下Melon日榜第一名！目前也穩坐bugs排行榜第一。EXO還成為2023年第一個也可能是唯一一個Melon日榜奪冠男團，〈初雪〉也變成EXO繼〈Growl〉（2013）、〈十二月的奇蹟〉（2013）後第三首日榜奪冠的歌曲，也是EXO相隔10年繼〈十二月的奇蹟〉再拿日榜一位的作品。



[정보/소식] 엑소 첫눈 멜론 top 100 1위! ([News] EXO's First Snow tops Melon's Top 100!) https://t.co/Sm1DDNNaNs pic.twitter.com/Xb9XBoOHt7 — 인스티즈(instiz) (@instiz) December 19, 2023

엑소 첫눈 멜론 일간 1위 이게 진짜 된다 얘들아.. pic.twitter.com/NhxgBvLrT8 — 낭만 (@y0urdelight) December 20, 2023

要知道，〈初雪〉是2013年所發行，和〈十二月的奇蹟〉一樣收錄於EXO冬季特別專輯《十二月的奇蹟》，不過〈十二月的奇蹟〉是主打歌，〈初雪〉只是收錄曲，10年來〈初雪〉卻成為許多人心中的冬季必聽歌曲，10年後更逆行榜單創下奇蹟。SUHO得知一位消息便發文和粉絲EXO-L說「度過溫暖的年末吧EX♡-L♥」，還特地在雪地裡寫下粉絲之名。其他成員據說也在bubble裡表達感動並感謝EXO-L。



順帶一提，〈初雪〉Challenge最早源自於19歲的網紅黃世勳（音譯），他利用變奏版音樂EXO〈初雪〉創作了相應的舞蹈。創作之後引發許多網友共鳴「冬天就是要聽EXO〈初雪〉」，或表示很喜歡他的編舞。他還出教學影片，漸漸的便有越來越多人跟進Challenge形成風潮。現在回顧他當初的影片，有人留言「比SM還會宣傳EXO」，看來是真的啊！



D.O.也快Challenge吧！EXO-L都在期待呢！有機會Kai放假時回到民間，也Challenge一下吧！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞