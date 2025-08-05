IVE 張員瑛、LE SSERAFIM Sakura，爭奪《2025 K WORLD DREAM AWARDS》人氣獎！

女團 IVE 的張員瑛與 LE SSERAFIM 的 Sakura（宮脇咲良），正為了《2025 K WORLD DREAM AWARDS》（2025 K 世界夢想大獎）的女子 SOLO 人氣獎展開激烈角逐。

《2025 K WORLD DREAM AWARDS》組織委員會透過全球最大粉絲平台「덕애드（Duckad）」App，進行反映全球 K-POP 粉絲意見 100% 的人氣獎投票。

人氣獎共分為男女團體、男女 SOLO 四個組別進行評選，其中張員瑛與 Sakura 正角逐「K WORLD DREAM 女子 SOLO 人氣獎」，引發高度關注。

截至 5 日上午，張員瑛以約 22 億票暫居第一，Sakura 以約 20 億票緊追在後。緊隨其後的還有 UNIS 成員 Kotoko、BABYMONSTER 的 Pharita、歌手 HYNN及 ITZY 的禮志、IVE 的安俞真、歌手洪智允、i-dle的雨琦，以及 BLACKPINK 的 Jennie。

由於距離投票結束尚有一段時間，戰況預計將更加激烈。Duckad 自當日起至 7 日止舉辦「投票券雙倍獲取活動」，打開了「最後逆轉」的可能性。

《2025 K WORLD DREAM AWARDS》將於 8 月 21 日下午在首爾松坡區蠶室室內體育館舉行。

組織委員會此前已公布 BTOB、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、CRAVITY、IVE、LE SSERAFIM、tripleS、Young Posse、FIFTY FIFTY、NCT WISH、ILLIT、KickFlip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、NEWBEAT、AHOF 等團體將參與演出。

此外，樂團 LUCY、Xdinary Heroes、QWER、Dragon Pony，以及歌手Paul Kim、姜丹尼爾等人也將為頒獎典禮增添光彩。

《2025 K WORLD DREAM AWARDS》組織委員會同時準備了直播管道，方便無法親臨現場的 K-POP 粉絲觀看。日本觀眾可透過日本 OTT 平台 U-NEXT 收看直播，除日本外的全球 K-POP 粉絲則能透過 Hello Live 觀看實況。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞