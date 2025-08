人氣女團aespa將於9月5日正式推出第六張迷你專輯《Rich Man》,展現全新音樂風格與視覺概念。

新專輯共收錄6首歌曲,包括同名主打《Rich Man》,將與前作《Dirty Work》形成鮮明對比,展現aespa更加多元的魅力。

專輯的先導宣傳影片已於日前公開,透過3D圖像呈現強烈的吉他視覺效果,為新專輯的主題與概念定下基調。 影片中還出現了醒目的英語標語: “I'm enough as I am. I’m the Rich Man." ,傳遞出強烈自信與能量。



aespa此次所定義的「Rich Man」不再是傳統所認知的財富象徵,而是指擁有獨一無二能量與自我力量的人。 她們藉由音樂與視覺傳達一種內在富足的態度,提倡擁抱真實自我的價值觀。

此外,aespa所屬經紀公司也宣布,從8月4日起,透過線上與線下通路展開《Rich Man》的預售活動。 粉絲們可透過指定平台預購專輯,為她們的新作品應援。

