外國網友街頭偶遇「高個子亞洲帥哥跳舞」，昨日才知是SEVENTEEN本尊！「扶垃圾桶妖嬈舞姿」引矚目

來複習一下那句熟悉的疑問:「為什麼總是SEVENTEEN遇到這種事?」 XD

昨日是SEVENTEEN珉奎生日,壽星本人直播同粉絲一通慶生,同隊成員Dino也在Weverse公開了一段之前拍攝的未公開影片。



片中DK和珉奎隨著悠揚的音樂在街頭翩翩起舞,深情又陶醉。 有一位外國粉絲看到後發現不得了,原來他當時差點跟SEVENTEEN偶遇!



230406 dino on weverse #민규



happy happy birthday to our mingyu hyung who knows how to enjoy music feat. DK pic.twitter.com/ZP2CPOUFGb