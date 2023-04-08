外國網友街頭偶遇「高個子亞洲帥哥跳舞」，昨日才知是SEVENTEEN本尊！「扶垃圾桶妖嬈舞姿」引矚目
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外國網友街頭偶遇「高個子亞洲帥哥跳舞」，昨日才知是SEVENTEEN本尊！「扶垃圾桶妖嬈舞姿」引矚目

明星   2023年4月8日   星期六17:56   Sani  

（封面圖源：Twitter@pledis_17、gyumedia截圖）

來複習一下那句熟悉的疑問：「為什麼總是SEVENTEEN遇到這種事？」 XD

昨日是SEVENTEEN珉奎生日，壽星本人直播同粉絲一通慶生，同隊成員Dino也在Weverse公開了一段之前拍攝的未公開影片。

片中DK和珉奎隨著悠揚的音樂在街頭翩翩起舞，深情又陶醉。 有一位外國粉絲看到後發現不得了，原來他當時差點跟SEVENTEEN偶遇！

粉絲表示這段影片是拍攝於美國芝加哥，當時媽媽的朋友覺得好像見到SEVENTEEN在路邊，因為看到「個子很高的亞洲小夥在跳舞（tall asian guys dancing）」，於是拍下來發給這位粉絲看。 其實粉絲也不確定究竟是不是SEVENTEEN，直到昨天看到Dino公開的影片，終於可以確定了XD

而且細看這位粉絲公開的影片，穿黑白格子襯衫的珉奎居然在扶著路邊的垃圾桶跳舞，簡直比Dino公開的那段更爆笑啊！所以可不可以也放出這一段的正片呢XD
（圖源：Twitter@gyumedia截圖）

之前好幾次韓網熱議的主角都是SEVENTEEN，比如拍團綜超級放鬆堪比真實大學MT與NewJeans友好交流但全程互相誤會被IU投訴太吵好像來到市場零下低溫卻穿短袖T恤現身機場去烤肉店錄節目意外變成「偷飯賊」和女偶像手拉手毫無曖昧感等等：
（圖源：YouTube@SEVENTEEN截圖）
（圖源：YouTube@ 이지금 [IU Official]截圖）

還有在桑拿房做《HOT》challenge與初次見面的阿珠瑪一起跳舞，在街頭做《Fighting》challenge獲得路人老婆婆加油，每每貢獻完全意想不到的話題，屢屢引來感慨：「為什麼這種事總是發生在SEVENTEEN身上？」XD

這次網友也被SEVENTEEN的搞笑天賦笑翻，而老粉已經感到不驚訝：「這為什麼是真的」、「為什麼這種事總是發生在SEVENTEEN身上？ kkk」、「類似的貼文點進來主角總是SEVENTEEN」、「原來是丟人系愛豆」、「是SEVENTEEN倒也正常」XD

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