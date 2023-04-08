外國網友街頭偶遇「高個子亞洲帥哥跳舞」，昨日才知是SEVENTEEN本尊！「扶垃圾桶妖嬈舞姿」引矚目

來複習一下那句熟悉的疑問：「為什麼總是SEVENTEEN遇到這種事？」 XD
昨日是SEVENTEEN珉奎生日，壽星本人直播同粉絲一通慶生，同隊成員Dino也在Weverse公開了一段之前拍攝的未公開影片。
[17'S 민규] 내생일pic.twitter.com/5Pgsr2Twn6— 세븐틴(SEVENTEEN) (@pledis_17) April 6, 2023
片中DK和珉奎隨著悠揚的音樂在街頭翩翩起舞，深情又陶醉。 有一位外國粉絲看到後發現不得了，原來他當時差點跟SEVENTEEN偶遇！
230406 dino on weverse #민규— (@gyumedia) April 6, 2023
happy happy birthday to our mingyu hyung who knows how to enjoy music feat. DK pic.twitter.com/ZP2CPOUFGb
粉絲表示這段影片是拍攝於美國芝加哥，當時媽媽的朋友覺得好像見到SEVENTEEN在路邊，因為看到「個子很高的亞洲小夥在跳舞（tall asian guys dancing）」，於是拍下來發給這位粉絲看。 其實粉絲也不確定究竟是不是SEVENTEEN，直到昨天看到Dino公開的影片，終於可以確定了XD
THEY ARE SO RANDOM OMYGOSH!? DK !? LMAOOOOO pic.twitter.com/WVY5ZCNgeu— bly FML 4.24 (@coupsofstars) April 7, 2023
而且細看這位粉絲公開的影片，穿黑白格子襯衫的珉奎居然在扶著路邊的垃圾桶跳舞，簡直比Dino公開的那段更爆笑啊！所以可不可以也放出這一段的正片呢XD
之前好幾次韓網熱議的主角都是SEVENTEEN，比如拍團綜超級放鬆堪比真實大學MT、與NewJeans友好交流但全程互相誤會、被IU投訴太吵好像來到市場、零下低溫卻穿短袖T恤現身機場、去烤肉店錄節目意外變成「偷飯賊」、和女偶像手拉手毫無曖昧感等等：
還有在桑拿房做《HOT》challenge與初次見面的阿珠瑪一起跳舞，在街頭做《Fighting》challenge獲得路人老婆婆加油，每每貢獻完全意想不到的話題，屢屢引來感慨：「為什麼這種事總是發生在SEVENTEEN身上？」XD
아닠ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아 미치겠다 진짜 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/hd16WhlIEc— 정한.zip (@jeonghan_zip_) May 30, 2022
230209 파이팅 해야지 챌린지 #호시— 615 (@hoshbday) February 9, 2023
슈아랑 찍다가ㅋㅋㅋ 어르신 한 분 등장ㅠㅠ
애들이 너무 예쁘셨나봐 pic.twitter.com/8SygrFCmDU
這次網友也被SEVENTEEN的搞笑天賦笑翻，而老粉已經感到不驚訝：「這為什麼是真的」、「為什麼這種事總是發生在SEVENTEEN身上？ kkk」、「類似的貼文點進來主角總是SEVENTEEN」、「原來是丟人系愛豆」、「是SEVENTEEN倒也正常」XD
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