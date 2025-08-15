主廚鄭智善受邀擔任「18鮮」美食評鑑大使！大呼「韓國買不到，只能一點一點帶回去」！

不久前正式宣布與台灣經紀公司簽約，在台也有越來越多正式活動的主廚鄭智善，本次與台灣啤酒合作，擔任「18鮮」評鑑大使，親自走訪獲獎餐廳，深度體驗台灣熱炒、海鮮、小籠包等經典台味，8月14日更親身出席記者會。

與許多韓國觀光客一樣，熱愛18天台灣生啤酒的鄭智善，認為台灣的多種美食充滿豐富層次，搭配18天台啤更是非常對味。哪一道台灣料理搭配起18天是最對味的呢？鄭主廚推薦「羊肉爐」。鄭智善也表示自己本來就非常喜愛喝啤酒，啤酒對她來說更是一早起床就能入口的飲料，不過因為韓國並沒有銷售這種生啤酒產品，讓她只能每次來台時買一點買一點帶回韓國囤貨。



身為評審，鄭智善親自走訪了台灣在地美食餐廳，足跡遍布台北與台中，鄭智善也仔細比較出台北與台中的口味，她覺得台中餐廳似乎比較接近她個人的喜好，不會太甜。而本次令她最驚豔的料理竟然是台灣人從小到大都很熟悉的「炒麵」，而雖然身為主廚需要品嘗各種食材，她無法入口的也跟許多韓國人一樣，就是「香菜」。所以鄭智善也不諱言，很多時候需要想像含有香菜的料理。



不同於紅酒與白酒佐餐，鄭智善希望大家也能夠體會到啤酒搭配餐點的清爽感！無論是台灣在地美食或是韓式炸雞等料理，搭配啤酒都是不敗的選擇。至於鄭智善的酒量到底好不好？她只笑著說「很不錯」，雖然沒有具體透露酒量，但能夠自信的說喝啤酒從沒喝醉過，而且喝個10瓶玻璃瓶裝的量是沒問題的！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞