李鍾碩開啟亞洲粉絲會巡迴：就像現在這樣，繼續相伴前行

人氣演員李鍾碩即將展開亞洲粉絲見面會巡演，主題為《With ： Just Like This》，首站定於9月14日在他的生日當天於首爾Blue Square SOL Travel Hall舉行，隨後將前往東京、大阪、臺北、馬尼拉、曼谷和香港等7個城市，與各地粉絲共度珍貴時光.

《With ： Just Like This》不僅融入了李鍾碩粉絲的官方名稱「With」，更象徵著演員與粉絲之間長久以來的陪伴與信任。 李鍾碩希望通過這次見面會，向一直支持他的粉絲們傳遞「就像現在這樣，繼續相伴前行」的溫暖訊息。

首爾場選在他的生日當天舉行，別具意義。 李鍾碩計畫與粉絲們一起慶祝這一特殊時刻，預計將帶來互動環節、特別表演以及真摯的對話，讓現場成為充滿感動與歡笑的回憶。

李鍾碩自2014年首次舉辦粉絲見面會以來，始終重視與粉絲的交流。 2023年他曾完成世界巡演《Dear. My With》，走訪11個國家，與全球粉絲見面。



除了粉絲見面會，李鍾碩目前正忙於拍攝Disney+新劇《再婚皇后》（《재혼황후》），該劇改編自同名小說，述東大帝國的完美皇后因皇帝丈夫的外遇而離婚，後來與西王國的王子再婚後再次成為皇后的故事。

