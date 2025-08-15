【韓網熱門】讓廣大網友直呼「這是新生中小型娛樂公司裡少有的顏值」的新女團成員：不是貓系，而是美洲獅系

到底是怎樣的神顏能讓網友喊出「她絕對能靠顏值出圈」、「這是新生中小型娛樂公司裡少有的顏值」呢？

說的就是新生代女團ifeye的成員Kasia，2008年2月出生，今年剛滿17歲，是隊長兼Rapper。



韓國網友評論：

1. 第一次見，好漂亮。

2. 哇，wink真的又乾淨又俐落

3. 比起照片，動態更漂亮呢

4. 現在氛圍剛剛好，希望經紀公司不要為了嘗試各種東西而硬加上那種活潑設定......

5. 哇，第一次見，這標題真絕。 直拍縮略圖太厲害了，我本來就超愛貓系長相，但她拍出來已經超越貓，像美洲獅一樣

6. 對啊，我是在 Instagram Reels 上刷到的，視覺衝擊力超強......

7. 有點像 Irene + Winter 的感覺

8. 我還在想是誰呢，結果她真的很漂亮，而且舞台也很棒，動態比照片更好看

9. 看照片的時候是「?? 」，看了影片直接變成「!! 」。 動態才是真的，她的氣質很好，將來有機會的話可以去演戲

10. 現在已經很美了，臉型乾淨漂亮，我覺得剪短髮會更好看

11. 歌和成員們都很有魅力，希望能紅

12. IFEYE（組合名）顏值高，實力好，歌也好聽

13. 我是看她去投球開球才覺得太漂亮了，忍不住去查是誰！！真的超美，舞台也很棒，希望她能火！

14. 我也是在 Reels 上看到她在大學慶典還是活動上的樣子，超美

15. 她真人真的壓倒性地漂亮！！！我去現場看的時候，在一群漂亮的人裡，她依然特別出眾，查了一下才發現相機完全拍不出她真人的美 ᅲᅲᅲᅲ

16. 各位，IFEYE 真的顏值超好，拜託去嘗試一下（入坑）吧

17. 是我們國家很喜歡的清純型長相

18. 看到標題還在想到底有多漂亮... 結果真的是很美，還是那種獨特的美哈哈哈

19. 這個孩子的長相就像「冷到發涼」的那種，一句話就是我的菜

20. 超美，就是妝容稍微有點可惜ᅮᅮ 祝她順利

