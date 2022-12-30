SEVENTEEN和NewJeans的艱難交流！夫勝寛連問三遍「快要回歸了吧？」 對方笑而不語，其中誤會大了！

SEVENTEEN和NewJeans的艱難交流！夫勝寛連問三遍「快要回歸了吧？」 對方笑而不語，其中誤會大了！

明星   2022年12月30日   星期五08:00   Sani  

（封面圖源：FB@seventeennews，IG@newjeans_official）

男團SEVENTEEN近日通過Weverse直播，分享了遇見NewJeans時發生的小插曲，真的又意外又好笑XD

事情是這樣，SEVENTEEN有一次和NewJeans碰面時互相問候、氣氛很友好，夫勝寛稍晚才到，於是大家叫他也講句話。 夫勝寛不想擺出老頑固的架勢去給建議什麼的，只希望大家幸福就好，於是脫口而出：「祝萬壽無疆！」

然後意識到NewJeans有外國成員可能聽不懂這句話，又想起看到新聞說她們快要回歸，於是問：「快要回歸了吧？」 不料Hanni露出尷尬的笑容，夫勝寛於是又問一次：「快要回歸了吧？」 這次五位成員一起笑，但仍然沒有人回答。夫勝寬還想努力，但成員們發覺氣氛不對便笑著拉他離開、結束對話。不過夫勝寬還是不懂，自己究竟講錯了什麼？
（圖源：Twitter@kuing_1230截圖）

後來經過本部長傳話才知，當時因為環境嘈雜，NewJeans根本沒聽清他說的是什麼，誤把「快要回歸了吧？」 聽成「不能回歸了吧？」XD尹淨漢：「當時她們一定很驚慌吧，心想我們為什麼不能回歸？」 再配合夫勝寛誠懇熱切的表情，還連問了三遍，真的是史詩級誤會XD
（圖源：Twitter@kuing_1230截圖）

好在雙方都在同家公司，最終通過工作人員順利解開了誤會。 最後夫勝寛做了結語：「我真的超愛《Ditto》。」
（圖源：Twitter@kuing_1230截圖）

後來NewJeans的粉絲在聊天app裡提到這件事，Minji也覺得很好笑：「kkkk不能回歸了吧kkkk我甚至只聽到『不能... 了吧？！』 雖然嘴上在笑，但眼睛已經轉了一百次...（*快速思考的意思）究... 究竟是說不能做什麼？」XD
（圖源：IG@newjeans_official）

網友看到這邊也被笑翻：「雙方內心都十分驚慌kkkk」、「為什麼這種事總是發生在夫勝寬身上kkk」、「先問候萬壽無疆緊接著說人家不能回歸，差點變成故意找麻煩的前輩kkk」、「雙方都好可愛kkk」。

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