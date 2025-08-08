「邊」走「邊」紅！邊佑錫笑傲8月品牌榜，BTS與林英雄緊追不及

大勢演員邊佑錫在2025年8月的廣告模特兒品牌評價排行榜中奪得第一名，穩坐人氣與商業價值的頂峰。

根據韓國企業評判研究所於8月6日公佈的數據，邊佑錫在參與指數（109,688）、媒體指數（225,668）、溝通指數（783,183）、社群指數（661,226）等各項指標表現亮眼，最終以總分177萬9765的品牌評價指數，登上排行榜冠軍寶座。 雖較7月的185萬4290略微下滑4.02%，但依舊穩居榜首。



第二名則是防彈少年團（BTS），累積品牌評價指數168萬6305，與上月的337萬1870相比大幅下滑49.99%。 第三名為國民歌手林英雄，本月品牌評價指數為159萬3895，較上月的195萬1386下跌18.32%。



此外，第四至三十名依序為：孫興慜、車銀優、PSY、BLACKPINK、秋泳愚、孔劉、劉在錫、IVE、朴寶劍、RIIZE、李炳憲、朴寶英、全炫茂、SEVENTEEN、馬東石、永卓、李燦元、TWICE、朴娜萊、Faker（李相赫）、金妍兒、朴恩斌、秋成勳、金鐘國、李浚赫、金惠秀、 Red Velvet等。

邊佑錫自2010年以模特兒出道，2016年透過tvN電視劇《Dear My Friends》展開演員生涯，並憑藉2024年人氣作《背著善宰跑》爆紅，人氣急升。 目前他正忙於拍攝MBC新劇《21世紀大君夫人》，並已確定出演Netflix熱門改編劇《我獨自升級》，氣勢如虹、勢不可擋。

