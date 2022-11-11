男女偶像手牽手看《換乘戀愛2》，熱血場面堪比看世界盃！網：「完全不會有緋聞」

網路綜藝《文明特急》近日請來「98Line」VIVIZ信飛和嚴智、SEVENTEEN勝寢、ASTRO文彬一起觀看《換乘戀愛2》最終回，各位真朋友們的表現超真實，看到緊張時還互相牽起手，畫風卻更像兄妹XD

四人邊看邊激烈討論：海恩和奎民感情那麼深，究竟為什麼要把彼此推開？ 文彬說是因為深愛對方，勝寛認為正相反、因為不喜歡對方才假裝用力推開，信飛則覺得兩者兼有。 Jaejae說文彬的想法完全是不懂愛的傻瓜，嚴智也吐槽他誤以為自己是戀愛劇男主角，讓文彬瞬間臉紅、不停用生菜扇扇子XD



到了最終選擇時間，海恩要決定圭民還是賢奎，現場氣氛變得格外緊張。 信飛不斷祈禱「拜託下車吧」、文彬笑著說不會下車、勝寛大喊「BGM都停了！」，五個人一邊看一邊互相牽起手，用信飛的話說「好像新年倒數一樣」，每個人的表情都超專注XD



有網友覺得這一幕有些眼熟，明明是男女愛豆互相拉著手卻完全沒有曖昧的感覺，反而像極了看世界盃時的緊張感XD「文彬一隻手拿啤酒杯一隻手拉住旁邊，超讓人心動啊」、「我意識到都沒他們在牽手kkk」、「真的好像為世界盃應援，眼中滿是迫切和渴望」、「我當時的反應就是那樣，完全有共鳴kkk」、「 文彬果然從頭到尾不是吃就是喝」、「好像《請回答》系列裡的寄宿家庭在集體看球賽」、「雖然男生和女生拉著手，但類型不是浪漫劇kkkk」、「這些好朋友看起來就像兄妹kk」、「現在重要的是牽手嗎？ 是海恩的選擇啊！」



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