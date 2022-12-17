寒流襲來超低溫，SEVENTEEN集體穿大衣、唯獨珉奎短袖薄T嚇壞記者！DK無表情：見怪不怪

最好笑是DK的表情XD

最近天氣一夕之間降溫，終於有冬天的感覺，不過也快凍壞了！不只日本北海道下起超大暴雪、南韓也出現零下低溫，大家都已紛紛穿上超厚毛絨外套。韓團SEVENTEEN在近日前往機場，全員以大衣上陣抵禦寒風，然而成員珉奎卻以超薄短袖現身，讓大家超傻眼！



在媒體記者對珉奎的衣著發表疑惑時，珉奎表示：我們要去菲律賓！雖然南韓氣溫低至零下，而菲律賓卻有30度高溫，珉奎應該是想著那裏穿夏裝剛剛好！但似乎還未啟程就先被冷到了XD對比同團成員包緊緊的超厚冬裝，落差超級大！



the reporters “mingyu’s wearing short sleeves!!”



: sh-short sleeves??

: i’m going to the philippines pic.twitter.com/ogYlw7nSSP — cine (@dadeuthannie) December 15, 2022

就在大家被珉奎的瘋狂行為驚嚇時，旁邊同團成員DK卻超淡定走在一旁，一副見怪不怪的感覺，讓粉絲克拉都覺得超搞笑！



It's the way dk is not even bothered when mingyu is freezing next to him lolll he be like "you brought this upon urself" pic.twitter.com/tQJogaMxeK — z | looking for dk stan moots (@leeseokyeom) December 15, 2022

Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞