寒流襲來超低溫，SEVENTEEN集體穿大衣、唯獨珉奎短袖薄T嚇壞記者！DK無表情：見怪不怪

寒流襲來超低溫，SEVENTEEN集體穿大衣、唯獨珉奎短袖薄T嚇壞記者！DK無表情：見怪不怪

明星   2022年12月17日   星期六11:00   Lorrie   2

（封面圖源：IG@min9yu_k、IG@dk_is_dokyeom）

最好笑是DK的表情XD

最近天氣一夕之間降溫，終於有冬天的感覺，不過也快凍壞了！不只日本北海道下起超大暴雪、南韓也出現零下低溫，大家都已紛紛穿上超厚毛絨外套。韓團SEVENTEEN在近日前往機場，全員以大衣上陣抵禦寒風，然而成員珉奎卻以超薄短袖現身，讓大家超傻眼！

在媒體記者對珉奎的衣著發表疑惑時，珉奎表示：我們要去菲律賓！雖然南韓氣溫低至零下，而菲律賓卻有30度高溫，珉奎應該是想著那裏穿夏裝剛剛好！但似乎還未啟程就先被冷到了XD對比同團成員包緊緊的超厚冬裝，落差超級大！

就在大家被珉奎的瘋狂行為驚嚇時，旁邊同團成員DK卻超淡定走在一旁，一副見怪不怪的感覺，讓粉絲克拉都覺得超搞笑！

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留言/評論
  • 真的寧願冷一下 去30度地方我手上拿這些厚外套真的很想死 #身上汗都把這些外套全洗一遍了 陳怡融
    41分前
  • 林妤洵 竟然上新聞
    26分前
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