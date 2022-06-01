SEVENTEEN在待機室超吵！遭IU「投訴」：當時很好奇隔壁是誰，真的太吵了！我以爲是在市場 XD

人氣男團 SEVENTEEN 在5月27日帶著回歸正規四輯《Face the Sun》回歸，近日 Hoshi、WOOZI、Dino、DK 和勝寬作為嘉賓出演 IU 主持的音樂節目《IU的Palette》。

IU 開場時說：「今天的人有點多，我們很久沒有邀請團體歌手了。粉絲們應該都知道，我最近行程有點忙，好久沒有拍攝《Palette》了。我和今天的嘉賓幾乎不認識，但收看節目的觀眾們，應該會感到很新鮮。」並介紹 SEVENTEEN 。



IU 提到記得他們，她著說：「在最近的《金唱片獎》上，我在隔壁的休息室，你們知道嗎？我當時很好奇隔壁是誰，真的...太吵了！」DK 就笑說：「我們太吵了啊～」勝寬也說：「當時應該受到很大的壓力，表達的很含蓄。」IU 又說：「我當時想肯定是男生，還以為自己是在市場呢！」勝寬坦言因為他們工作人員也很多，不止一次聽到旁邊的歌手抗議，IU 還開玩笑：「我也...稍微抗議了一下。」



由於待機室的隔音沒有很好，IU 表示自己不是故意要偷聽：「我化妝的時候，聽到你們說話，偶爾會笑一笑，總之我覺得你們的關係很好啊！那天各位的舞台順序在我前面，我通過螢幕看到舞台，覺得特別特別好（比了大拇指），《IU TV》拍到了這部分。」成員們也表示有看過 XD



節目中，IU Cover 了 SEVENTEEN 的〈Darl+ing〉； SEVENTEEN 也演唱了 IU 的〈Blueming〉，真的都很好聽啊！

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