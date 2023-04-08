神話DWJ三人一出場就凸槌！金烔完失控狂讚臭豆腐太好吃，李玟雨、前進只好搶MIC拔電池阻止發言！

出道25年，平均年齡超過43歲的大叔神話DWJ成員李玟雨、金烔完與前進三人於4月8日晚間在台北舉辦Fan Party，許多橙色公主們也前來同樂，三人一出場就指揮全場「Stand Up」要大家站起來一起High！





三人穿著全白服裝帥氣登場，更請全場粉絲們站起來同歡，立刻帶來「Shape On Body」以及「你的婚禮」等歌曲，引發全場尖叫。不過眼尖的觀眾們還是發現了金烔完跟李玟雨稍微有些凸槌，跳錯了一點點，而歌曲結束時與大家問候，金烔完立刻解釋剛剛自己為何跳錯，他大呼：「都怪我上台前吃了臭豆腐…」，接著更相當驚訝的表示臭豆腐真的超乎他的想像，還推薦台灣粉絲們一定要吃吃看〜





接下來三人也與大家分享近況照片，大聊特聊超失控！三位成員還認為是翻譯老師把他們的發言加油添醋內容變得很長，不過其實是三人你一言我一語讓現場整個失控，主持人根本都沒有空隙可插話，三位真的聊得太High了。





金烔完再度提到自己吃到臭豆腐的心得，更說會將吃播影片放上YT跟大家分享，金烔完不管哪一個話題都可以繞回臭豆腐帶給他的衝擊，因為太過失控發言，讓身邊的李玟雨跟前進都想打斷他，李玟雨更是直接搶走他的麥克風還作勢拆掉電池，希望他可以不要再繼續提到臭豆腐了，讓全場覺得超搞笑。金烔完還表示下次想要來台舉辦騎腳踏車或是登山的Fan Party，邀請大家一起來參加。





接著神話WDJ更與粉絲們互動玩遊戲，台下粉絲們念出發音而讓他們從台上聽聽大家在喊什麼字，不過因為全場粉絲們都戴著口罩的關係，讓WDJ根本看不到嘴型，真的是完全靠聽力了！看三人認真猜字的樣子，也讓粉絲們樂在其中。三人更是走下台在限時內跟多位粉絲們猜拳，讓許多粉絲們都有近距離看見他們的機會！三人也各自帶來單人表演勁歌熱舞，讓粉絲們相當滿足。





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