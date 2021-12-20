SEVENTEEN原來是人間「偷飯賊」！到烤肉店拍團綜，無意間吃掉老闆自留的糙米飯

韓文里的「偷飯賊（밥도둑）」本來是指很好吃很下飯的菜，但到了SEVENTEEN這裡，則是重新回到了字面意思XD

SEVENTEEN的團綜《GOING SEVENTEEN》一直是出名的有趣好看，爆笑內容經常引起網友討論，在Youtube的播放量也動輒幾百萬。 最近一名韓國網友分享了關於團綜的背後故事，也引起爆笑討論。

這篇帖文標題是「成為真· 偷飯賊的偶像」，網友表示自己去「賣烤腸的烤肉店（곱창파는고깃집）」時聽職員說，店裡提供給客人吃的是上層架子的白米飯，下層的糙米飯是老闆因為只吃糙米所以留著自己吃的，但是SEVENTEEN來拍團綜的時候一直都在吃那鍋糙米飯，老闆看到說：「那是我的飯哎，為什麼吃掉了... ...？ 」



아니 나 지금 곱파고 왔는데 ㅋ 방금 직원분이 알려주셨는데

원래 곱파고는 흰쌀밥만 판다고(위에 줄)

근데 밑에는 곱파고 사장님이 현미밥만 드신다고 현미밥 해두신데 원래

근데 고잉셉 찍을 때 세븐틴 애들이 와서 밑에 현미밥만 먹어서

곱파고 사장님이

“내 밥인데 왜 먹지…?” 하셨데 ㅅㅂㅋㅋㅋ pic.twitter.com/pTv49D0wZK — 디어디어 (@allmydear) December 19, 2021

有粉絲看到後貼出團綜裡對應的片段，說：「真的一直在挖下層的糙米飯耶kkk」成員一邊舀飯一邊對話：「感覺以後我們會自己來這邊吃飯。 」「真的，太好吃了。 」就這樣偷走了老闆的米飯XD



其他網友也在留言區補充：「我去這家店時老闆一直在講SEVENTEEN的事，說他們一頓吃掉80萬韓元的肉，托他們的福戰勝了不景氣」、「確實是偷飯賊啊，老闆挨餓了kkk」、「他們到底是做什麼的？怎麼這麼好笑」、「一邊吃還一邊誇好吃，太可愛了」、「那家店的辛奇似乎很讚，一定要去嘗嘗」、「為什麼SEVENTEEN總是因為這種奇奇怪怪的事出圈？ XD」



這期節目是去年6月的，現在觀看量已經超過360萬次，內容幾乎只有吃飯聊天都感覺很放鬆很有趣：



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