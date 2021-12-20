SEVENTEEN原來是人間「偷飯賊」！到烤肉店拍團綜，無意間吃掉老闆自留的糙米飯

韓文里的「偷飯賊（밥도둑）」本來是指很好吃很下飯的菜，但到了SEVENTEEN這裡，則是重新回到了字面意思XD
SEVENTEEN的團綜《GOING SEVENTEEN》一直是出名的有趣好看，爆笑內容經常引起網友討論，在Youtube的播放量也動輒幾百萬。 最近一名韓國網友分享了關於團綜的背後故事，也引起爆笑討論。
這篇帖文標題是「成為真· 偷飯賊的偶像」，網友表示自己去「賣烤腸的烤肉店（곱창파는고깃집）」時聽職員說，店裡提供給客人吃的是上層架子的白米飯，下層的糙米飯是老闆因為只吃糙米所以留著自己吃的，但是SEVENTEEN來拍團綜的時候一直都在吃那鍋糙米飯，老闆看到說：「那是我的飯哎，為什麼吃掉了... ...？ 」
아니 나 지금 곱파고 왔는데 ㅋ 방금 직원분이 알려주셨는데— 디어디어 (@allmydear) December 19, 2021
원래 곱파고는 흰쌀밥만 판다고(위에 줄)
근데 밑에는 곱파고 사장님이 현미밥만 드신다고 현미밥 해두신데 원래
근데 고잉셉 찍을 때 세븐틴 애들이 와서 밑에 현미밥만 먹어서
곱파고 사장님이
“내 밥인데 왜 먹지…?” 하셨데 ㅅㅂㅋㅋㅋ pic.twitter.com/pTv49D0wZK
有粉絲看到後貼出團綜裡對應的片段，說：「真的一直在挖下層的糙米飯耶kkk」成員一邊舀飯一邊對話：「感覺以後我們會自己來這邊吃飯。 」「真的，太好吃了。 」就這樣偷走了老闆的米飯XD
아ㅠ— 넌마 (@youare_maaa) December 19, 2021
진짜 밑에 있는 현미밥 퍼먹고있네ㅋㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㅋㄲㅋㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㅋㅋㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋ https://t.co/QCzbtBOC0g pic.twitter.com/6MpJXD9uQX
其他網友也在留言區補充：「我去這家店時老闆一直在講SEVENTEEN的事，說他們一頓吃掉80萬韓元的肉，托他們的福戰勝了不景氣」、「確實是偷飯賊啊，老闆挨餓了kkk」、「他們到底是做什麼的？怎麼這麼好笑」、「一邊吃還一邊誇好吃，太可愛了」、「那家店的辛奇似乎很讚，一定要去嘗嘗」、「為什麼SEVENTEEN總是因為這種奇奇怪怪的事出圈？ XD」
這期節目是去年6月的，現在觀看量已經超過360萬次，內容幾乎只有吃飯聊天都感覺很放鬆很有趣：
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究