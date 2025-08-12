韓國超人氣組合SEVENTEEN下月來港舉辦世巡海外首站：SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG

韓國超人氣組合SEVENTEEN即將於2025年9月27-28日假啟德主場館舉行演唱會 — SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG，這將是他們繼2018年後，相隔七年再次來港開唱。

票價分為港幣$2,899、$2,299、$2,099、$1,899、$1,599、$1,099及 $899，所有購買$2,899門票的觀眾將可參與演前彩排，獲得一套專屬頸繩及通行證，並享有優先入場及專屬周邊商品排隊區。成功在2025年8月12日上午11時 至 2025年8月14日晚上10時59分期間於Weverse 登記的CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員可於2025年8月26日上午10時至晚上11時59分經購票通(Cityline) 參與會員優先購票。恒生Visa信用卡客戶可於2025年8月27日上午10時至晚上11時59分於購票通(Cityline) 參與優先購票。公開售票將於2025年8月28日上午10時透過購票通(Cityline) 正式發售。



SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG

日期：2025年9月27及28日（星期六及星期日）

時間：晚上6時

地點：啟德主場館

門票：(座位）$2,899*、$2,299、$2,099、$1,899、$1,599、$1,099及 $899

（企位）$2,099

*所有購買$2,899門票的觀眾將可參與演前彩排，獲得一套專屬頸繩及通行證，並享有優先入場及專屬周邊商品排隊區。

冠名贊助：恒生銀行

優先購票：恒生Visa信用卡

CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票登記：2025年8月12日（星期二）上午11時 至 2025年8月14日（星期四）晚上10時59分；必須於上述登記期間到Weverse登記方可參與會員優先購票，登記詳情請上Weverse查閱。

CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票

2025年8月26日（星期二）上午10時至晚上11時59分

恒生Visa信用卡優先購票

2025年8月27日（星期三）上午10時至晚上11時59分

公開發售

2025年8月28日（星期四）上午10時起



售票平台：購票通(Cityline)

網上購票： www.cityline.com

電話購票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10時至晚上7時，公眾假期休息）

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞