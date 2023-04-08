外国网友街头偶遇「高个子亚洲帅哥跳舞」，昨日才知是SEVENTEEN本尊！「扶垃圾桶妖娆舞姿」引瞩目

来复习一下那句熟悉的疑问：「为什么总是SEVENTEEN遇到这种事？」 XD

昨日是SEVENTEEN珉奎生日，寿星本人直播同粉丝一通庆生，同队成员Dino也在Weverse公开了一段之前拍摄的未公开影片。



片中DK和珉奎随著悠扬的音乐在街头翩翩起舞，深情又陶醉。 有一位外国粉丝看到后发现不得了，原来他当时差点跟SEVENTEEN偶遇！



230406 dino on weverse #민규



happy happy birthday to our mingyu hyung who knows how to enjoy music feat. DK pic.twitter.com/ZP2CPOUFGb — (@gyumedia) April 6, 2023

粉丝表示这段影片是拍摄於美国芝加哥，当时妈妈的朋友觉得好像见到SEVENTEEN在路边，因为看到「个子很高的亚洲小伙在跳舞（tall asian guys dancing）」，於是拍下来发给这位粉丝看。 其实粉丝也不确定究竟是不是SEVENTEEN，直到昨天看到Dino公开的影片，终於可以确定了XD



THEY ARE SO RANDOM OMYGOSH!? DK !? LMAOOOOO pic.twitter.com/WVY5ZCNgeu — bly FML 4.24 (@coupsofstars) April 7, 2023

而且细看这位粉丝公开的影片，穿黑白格子衬衫的珉奎居然在扶著路边的垃圾桶跳舞，简直比Dino公开的那段更爆笑啊！所以可不可以也放出这一段的正片呢XD



之前好几次韩网热议的主角都是SEVENTEEN，比如拍团综超级放松堪比真实大学MT、与NewJeans友好交流但全程互相误会、被IU投诉太吵好像来到市场、零下低温却穿短袖T恤现身机场、去烤肉店录节目意外变成「偷饭贼」、和女偶像手拉手毫无暧昧感等等：





还有在桑拿房做《HOT》challenge与初次见面的阿珠玛一起跳舞，在街头做《Fighting》challenge获得路人老婆婆加油，每每贡献完全意想不到的话题，屡屡引来感慨：「为什么这种事总是发生在SEVENTEEN身上？」XD



230209 파이팅 해야지 챌린지 #호시

슈아랑 찍다가ㅋㅋㅋ 어르신 한 분 등장ㅠㅠ

애들이 너무 예쁘셨나봐 pic.twitter.com/8SygrFCmDU — 615 (@hoshbday) February 9, 2023

这次网友也被SEVENTEEN的搞笑天赋笑翻，而老粉已经感到不惊讶：「这为什么是真的」、「为什么这种事总是发生在SEVENTEEN身上？ kkk」、「类似的贴文点进来主角总是SEVENTEEN」、「原来是丢人系爱豆」、「是SEVENTEEN倒也正常」XD

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