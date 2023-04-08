外国网友街头偶遇「高个子亚洲帅哥跳舞」，昨日才知是SEVENTEEN本尊！「扶垃圾桶妖娆舞姿」引瞩目

来复习一下那句熟悉的疑问：「为什么总是SEVENTEEN遇到这种事？」 XD
昨日是SEVENTEEN珉奎生日，寿星本人直播同粉丝一通庆生，同队成员Dino也在Weverse公开了一段之前拍摄的未公开影片。
[17'S 민규] 내생일pic.twitter.com/5Pgsr2Twn6— 세븐틴(SEVENTEEN) (@pledis_17) April 6, 2023
片中DK和珉奎随著悠扬的音乐在街头翩翩起舞，深情又陶醉。 有一位外国粉丝看到后发现不得了，原来他当时差点跟SEVENTEEN偶遇！
230406 dino on weverse #민규— (@gyumedia) April 6, 2023
happy happy birthday to our mingyu hyung who knows how to enjoy music feat. DK pic.twitter.com/ZP2CPOUFGb
粉丝表示这段影片是拍摄於美国芝加哥，当时妈妈的朋友觉得好像见到SEVENTEEN在路边，因为看到「个子很高的亚洲小伙在跳舞（tall asian guys dancing）」，於是拍下来发给这位粉丝看。 其实粉丝也不确定究竟是不是SEVENTEEN，直到昨天看到Dino公开的影片，终於可以确定了XD
THEY ARE SO RANDOM OMYGOSH!? DK !? LMAOOOOO pic.twitter.com/WVY5ZCNgeu— bly FML 4.24 (@coupsofstars) April 7, 2023
而且细看这位粉丝公开的影片，穿黑白格子衬衫的珉奎居然在扶著路边的垃圾桶跳舞，简直比Dino公开的那段更爆笑啊！所以可不可以也放出这一段的正片呢XD
之前好几次韩网热议的主角都是SEVENTEEN，比如拍团综超级放松堪比真实大学MT、与NewJeans友好交流但全程互相误会、被IU投诉太吵好像来到市场、零下低温却穿短袖T恤现身机场、去烤肉店录节目意外变成「偷饭贼」、和女偶像手拉手毫无暧昧感等等：
还有在桑拿房做《HOT》challenge与初次见面的阿珠玛一起跳舞，在街头做《Fighting》challenge获得路人老婆婆加油，每每贡献完全意想不到的话题，屡屡引来感慨：「为什么这种事总是发生在SEVENTEEN身上？」XD
아닠ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아 미치겠다 진짜 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/hd16WhlIEc— 정한.zip (@jeonghan_zip_) May 30, 2022
230209 파이팅 해야지 챌린지 #호시— 615 (@hoshbday) February 9, 2023
슈아랑 찍다가ㅋㅋㅋ 어르신 한 분 등장ㅠㅠ
애들이 너무 예쁘셨나봐 pic.twitter.com/8SygrFCmDU
这次网友也被SEVENTEEN的搞笑天赋笑翻，而老粉已经感到不惊讶：「这为什么是真的」、「为什么这种事总是发生在SEVENTEEN身上？ kkk」、「类似的贴文点进来主角总是SEVENTEEN」、「原来是丢人系爱豆」、「是SEVENTEEN倒也正常」XD
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