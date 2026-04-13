电视部名单公布！【第62届百想艺术大赏】玄彬、俊昊、金高银争视帝后，《黑白大厨2》角逐综艺奖

「第 62 届百想艺术大赏」今日（13日）公开了电视、电影、舞台剧、音乐剧的入围名单。 白想艺术大赏事务局透过官方网站及官方 SNS 发表了入围名单。

本届评选对象为 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，透过无线台、综合编成频道、有线台、OTT 平台提供的内容，以及同期在国内上映的韩国长片与演出的舞台剧、音乐剧。

本次视帝视后入围名单涵盖年轻一代演员朴珍荣、李俊昊、朴智贤，以及资深实力派演员柳承龙、池晟、玄彬等，而先前话题度很高的金宣虎、金裕贞则遗憾未能入围。

>>>以下是【第 62 届百想艺术大赏】电视部入围名单<<<

男子最优秀演技赏： 柳承龙 （《金部长的梦想人生》）、朴珍荣 （《未知的首尔》）、李俊昊 （《台风商社》）、池晟 （《法官李汉荣》）、玄彬 （《韩国制造》）



女子最优秀演技赏： 金高银 （《你和其余的一切》）、朴宝英 （《未知的首尔》）、朴智贤 （《你和其余的一切》）、申惠善 （《莎拉的真伪人生》）、林润娥 （《暴君的厨师》）



男配角赏： 金建宇（《你和其余的一切》）、柳承穆（《金部长的梦想人生》）、刘宰明（《Love Me》）、张胜祖（《你旁观的罪》）、陈善圭（《台风商社》）



女配角赏： 明世彬、元美京、李伊潭、林秀晶（《下流大盗》）、河润景（《卧底洪小姐》）



男新人赏： 金政旭（《下流大盗》）、裴奈拏（《弱美男英雄Class 2》）、李彩玟（《暴君的厨师》）、郑准元（《机智住院医生生活》）、洪民基（《恩爱的盗贼大贼人》）



女新人赏： 金旼（《下流大盗》）、方效潾（《爱麻夫人热映中》）、申始雅（《机智住院医生生活》）、全昭映（《荣耀：她们的法庭》）、崔智秀（《卧底洪小姐》）



男综艺人赏： 郭范、旗安 84、金元勋、李瑞镇、秋成勋

女综艺人赏： 金软景、薛仁雅、李秀智、张度练、洪真庆。

电视剧作品赏： tvN《未知首尔》、JTBC《金部长的梦想人生》、Netflix《你和其余的一切》、Disney+《下流大盗》、tvN《暴君的厨师》。

综艺作品赏： MBC《极限 84》、MBC《新人教练金软景》、SBS《我们的抒情曲》、Coupang Play《上班族们》第二季、Netflix《黑白大厨：料理阶级战争》第二季。

导演奖： 朴信宇 （《未知首尔》）、禹民镐 （《韩国制造》）、柳英恩 （《爱情怎么翻译？ 》）、赵英民 （《你和其余的一切》）、曹铉卓 （《金部长的梦想人生》）。

剧本奖： 权宗官 （《认罪之罪》）、宋惠珍 （《你和其余的一切》）、李江 （《未知的首尔》）、李善 （KBS 2TV《恩爱的盗贼大人》）、秋淞然 （《莎拉的真伪人生》）。



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