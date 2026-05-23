申惠善、孔明变身最强情侣搭档！热门韩剧《秘恋稽核中》恋爱工作同步升温，社团疑云爆发

tvN 周末剧《秘恋稽核中》爱情事业两不误！官方公开了朱仁雅（申惠善 饰）与卢基准（孔明 饰）前往调查潜水社团稽核案件时，充满紧张感的最新剧照。

此前，朱仁雅与卢基准已确认了彼此的感情。朱仁雅对试图挽留自己的全在烈（金材昱 饰）划清界线，也意识到并坦承了自己对卢基准的心意。当她因想到可能因自己而受伤的卢基准而感到后悔时，卢基准一路奔赴济州岛，两人也坦率地表达了真心。



在此同时，朱仁雅所收到的「投稿邮件」寄件人竟是朴雅静（洪华莲 饰），这项事实曝光后，更加提升了剧情紧张感。

此次公开的剧照中，可以看到朱仁雅与卢基准连周末都放弃休息，投入稽核调查的模样，瞬间吸引众人目光。似乎发生了非同小可的事件，两人的眼神也充满紧张氛围。彼此更加靠近的距离感，让人感受到两人已是恋人关系，但身为王牌稽核搭档，也让观众更加好奇这起案件的真相。



制作组表示：「今天（23日）播出的第9集中，将有趣地描绘在确认彼此心意后，变得更加坚定的朱仁雅与卢基准之间改变的关系性。」并补充：「不仅有令人心动的浪漫情节，还有神秘的潜水社团稽核事件，请大家期待这对王牌搭档在爱情与工作上都毫无破绽的精彩表现。」第9集将於晚间9点10分播出，海外由HBO Max同日上线。



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