Disney+犯罪韩剧《赌金》金圣喆，忍受酷刑展现催泪纯爱！为救朴宝英甘愿赌命的直进式爱情

（最新剧照）演员 金圣喆 在 Disney+ 热播韩剧《赌金》中，展现出可靠又深情的纯爱魅力，完成了剧中更具层次感的叙事。

20日公开的 Disney+ 原创影集《赌金》第7、8集中，地下钱庄底层组织成员张昱（金圣喆 饰）为了躲避朴理事（李光洙 饰）的追查、守护金禧主（朴宝英 饰），不惜赌上自己，展现出悲壮的牺牲精神。



▼原创犯罪惊悚剧《赌金》EP.7-8 精彩片段 | Disney+ 独家热播中



在当天播出的剧情中，张昱即使在被黑帮盯上、陷入生死交关的危机时，仍将自己持有的金条全数交给禧主，并大喊要她快逃。尤其是在被黑帮抓住并遭受残酷拷问的情况下，张昱依然拼命隐瞒禧主的行踪，他那令人鼻酸的苦撑与挣扎，也让观众感到心疼与不舍。



此外，张昱与禧主之间令人心碎的过去故事也随之揭晓，进一步提升了观众投入感。张昱在可能成为最后一次的通话中，向禧主说道：「以前我在矿坑里害怕到发抖时，姐姐你不是都会来帮我吗？你不记得了吧？」藉此坦白两人长久以来的缘分。这段短暂的过去回忆，也清楚展现出禧主对张昱而言，是如同救赎般的存在，让两人的情感关系更具说服力。

金圣喆 完美诠释了张昱外表粗犷冷冽、但在禧主面前却变得无比温柔体贴的「反差魅力」，获得一致好评。他那句「你可以尽情利用我」般、甘愿成为禧主盾牌的深沉直进纯爱，结合金圣喆细腻的演技，也被称赞再次刷新人生角色代表作。



在充满贪婪与背叛交织的生存惊悚故事中，张昱最终将迎来什么样的命运，也引发全球观众高度关注。

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