電視部名單公佈！【第62屆百想藝術大賞】玄彬、俊昊、金高銀爭視帝后，《黑白大廚2》角逐綜藝獎

「第 62 屆百想藝術大賞」今日（13日）公開了電視、電影、舞台劇、音樂劇的入圍名單。 白想藝術大賞事務局透過官方網站及官方 SNS 發表了入圍名單。

本屆評選對象為 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期間，透過無線台、綜合編成頻道、有線台、OTT 平台提供的內容，以及同期在國內上映的韓國長片與演出的舞台劇、音樂劇。

本次視帝視后入圍名單涵蓋年輕一代演員朴珍榮、李俊昊、朴智賢，以及資深實力派演員柳承龍、池晟、玄彬等，而先前話題度很高的金宣虎、金裕貞則遺憾未能入圍。

>>>以下是【第 62 屆百想藝術大賞】電視部入圍名單<<<

男子最優秀演技賞： 柳承龍 （《金部長的夢想人生》）、朴珍榮 （《未知的首爾》）、李俊昊 （《颱風商社》）、池晟 （《法官李漢榮》）、玄彬 （《韓國製造》）



女子最優秀演技賞： 金高銀 （《妳和其餘的一切》）、朴寶英 （《未知的首爾》）、朴智賢 （《妳和其餘的一切》）、申惠善 （《莎拉的真偽人生》）、林潤娥 （《暴君的廚師》）



男配角賞： 金建宇（《妳和其餘的一切》）、柳承穆（《金部長的夢想人生》）、劉宰明（《Love Me》）、張勝祖（《你旁觀的罪》）、陳善圭（《颱風商社》）



女配角賞： 明世彬、元美京、李伊潭、林秀晶（《下流大盜》）、河潤景（《臥底洪小姐》）



男新人賞： 金政旭（《下流大盜》）、裴奈拏（《弱美男英雄Class 2》）、李彩玟（《暴君的廚師》）、鄭準元（《機智住院醫生生活》）、洪民基（《恩愛的盜賊大賊人》）



女新人賞： 金旼（《下流大盜》）、方效潾（《愛麻夫人熱映中》）、申始雅（《機智住院醫生生活》）、全昭映（《榮耀：她們的法庭》）、崔智秀（《臥底洪小姐》）



男綜藝人賞： 郭範、旗安 84、金元勛、李瑞鎮、秋成勳

女綜藝人賞： 金軟景、薛仁雅、李秀智、張度練、洪真慶。

電視劇作品賞： tvN《未知首爾》、JTBC《金部長的夢想人生》、Netflix《妳和其餘的一切》、Disney+《下流大盜》、tvN《暴君的廚師》。

綜藝作品賞： MBC《極限 84》、MBC《新人教練金軟景》、SBS《我們的抒情曲》、Coupang Play《上班族們》第二季、Netflix《黑白大廚：料理階級戰爭》第二季。

導演獎： 朴信宇 （《未知首爾》）、禹民鎬 （《韓國製造》）、柳英恩 （《愛情怎麼翻譯？ 》）、趙英民 （《妳和其餘的一切》）、曹鉉卓 （《金部長的夢想人生》）。

劇本獎： 權宗官 （《認罪之罪》）、宋惠珍 （《妳和其餘的一切》）、李江 （《未知的首爾》）、李善 （KBS 2TV《恩愛的盜賊大人》）、秋淞然 （《莎拉的真偽人生》）。



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