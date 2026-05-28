新剧《Nine to Six》开拍！朴敏英耳下短发惊喜亮相＋状态回升摆脱暴瘦感，粉丝狂赞：真的太漂亮了

哇～太美了！朴敏英以全新短发造型公开近况，清新氛围一曝光就立刻吸引粉丝目光。

朴敏英近日在 IG 发文，写下「给疲惫的伊智力量的我们香港粉丝俱乐部、台湾粉丝俱乐部 love u all」，同时公开多张近照，向一路支持她的海外粉丝表达满满感谢与爱意。她也晒出来自香港与台湾粉丝送到拍摄现场的咖啡车与点心车应援照片，感谢大家一路以来的支持与陪伴。



其中最吸睛的，莫过於她这次的大胆短发变身。原本招牌长发一口气剪短，换成落在耳下的俐落短发造型，整体氛围瞬间焕然一新。清晰的脸部线条搭配精致五官，让她看起来更加俐落又有气质；加上状态明显比先前更稳、更有精神，整体给人一种更健康自然的美感，完全让人移不开视线。



即使已年过40岁，朴敏英的状态依旧少女感满满，也让不少人惊呼根本看不出真实年龄。圈内好友韩可露也留言大赞「短发太美了」，更吸引各国粉丝纷纷表示：「说20代也会信」、「短发长发都能驾驭」、「根本短发教科书」、「真的太漂亮了」、「这个造型好清新，一如既往地美丽」等，反应十分热烈。

目前朴敏英在结束 tvN《魔女之吻》拍摄后，正投入 SBS 新剧《Nine to Six》拍摄中，并将与陆星材、高洙搭档合作。该剧改编自2021年中国电视剧《理智派生活》，她将饰演汽车公司法务组次长「姜伊智」，是一名将工作摆在第一位的工作狂，原本对恋爱抱持冷淡态度，却在遇见细腻温暖的年下男后，逐渐迎来人生变化。



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