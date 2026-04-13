朱智勋被问是否让出「王位」给《21世纪大君夫人》边佑锡！幽默回应：「我还有《再婚皇后》，怎么可能让位」

朱智勋在下部作品《再婚皇后》即将上映之际表示，不能将「王位」传给《21世纪大君夫人》边佑锡。

曾主演现代宫廷剧《宫野蛮王妃》掀起热潮的朱智勋，近日在《权欲之巅 Climax》访问中，被问到是否愿意将王位「交棒」给主演MBC新剧《21世纪大君夫人》的边佑锡。对此，他幽默回应：「我还有《再婚皇后》，怎么可能让位。」



朱智勋也表示：「我曾与《21世纪大君夫人》的朴峻华导演合作过《爱在独木桥》，他是一位非常优秀又愉快的导演，所以那部作品应该也会拍得很好。」他接著透露：「我有和导演通过电话，对方还邀请我客串《21世纪大君夫人》，我当时也答应了。不过想到我还有《再婚皇后》，就觉得应该不会真的找我出演。」最后他也补充表示，两部作品的世界观并不相同，「如果真的出演，对彼此作品其实也不见得有帮助。」发言相当直率，也让人忍不住笑出来 XD

另外，朱智勋的下一部作品为和申敏儿、李钟奭、李世荣合作的 Disney+《再婚皇后》，该剧改编自人气网路小说，属於浪漫奇幻题材。他坦言一开始其实「看不太懂」，甚至曾经拒绝出演，「不是好不好看的问题，而是我理解不了。」

他也透露，在决定前曾询问不同年龄层女性观众的看法，才逐渐理解作品魅力，加上身边信任的人大力推荐，最终决定接演。他也表示，这是一部将2D作品转为影像化的困难挑战，让他相当好奇最终呈现，也让人更加期待播出啊！



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