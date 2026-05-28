《稻草人》高收视结局，网封年度神剧！Viu Original《新进社员姜会长》重磅接力 ，会长穿魂整顿职场？

被誉为年度最强悬疑剧的《稻草人》，第11与第12集大结局不仅打破自身最高收视纪录，以8.1%的惊喜数字画下句点；掀起韩国全民追溯热潮，以贯穿1988年到2019年的磅礴时空跨度，呈现了一场司法不公、权力傲慢的苦痛史诗！与此同时，由李浚荣、孙贤周、李宙明、田慧振及晋久领衔主演的Viu Original全新原创韩剧《新进社员姜会长》，亦将於本月30日在Viu重磅开播，接力展开一场72岁冷血财阀与27岁落魄足球选手的灵魂互换，势再度迎来「年度爽剧」候选人！

宋建熙一人分饰父与子

承接《稻草人》上集剧情，2019年时空线全面展开，与被害人李起范（宋建熙饰）相貌神似的青年车映范（宋建熙饰）登场，他是李起范和姜纯映（徐智慧饰）的孩子，成长期间视「舅父」车恃頴（李熙俊饰）为偶像，现时在徐智媛（郭善英饰）任职的单位担任记者，他意外得知父亲的死亡真相后，决心追查线索！姜泰周与徐智媛时隔30年后重逢，尹慧珍遗体的藏匿真相开始逐一浮现：当年她被李基焕（丁文晟饰）杀害埋尸后，尸身再遭车恃頴等人挖出藏匿！车恃頴更在过程中对姜泰周展露凶残本色：先指使手下殴打姜泰周，再将他推入坑中，彻底摆脱伪装的假面具，显露出权力掩盖下纯粹的恶意。



时间再次来到2019年，在过去的30年里，无辜的林锡万背负著杀人罪名，直至李起宦认自己才是真正的杀人凶手。庭审中，以国会议员和警察厅长身份出现的昔日办案高层（车恃頴、朴大浩等人）竟面不改色地否认了当年的一切非法逼供行为。与他们形成鲜明对比的是，姜泰周选择了自我审判：他当庭承认了当年放射性同位素检测存在致命错误，也承认了自己的误判与偏见，同时找来另一位被冤枉的受害者出庭作证，证明当年负责该案的检察官车恃頴曾逼迫他作出虚假自白，彻底掀开司法造假的黑幕。

30年冤狱迎来公义

最讽刺也最震撼的一幕随之上演——既然警察和检察官全体说谎，姜泰周不得不将真正的连环杀人犯、令人闻之色变的「稻草人」李起宦传唤为再审证人。在法庭上，他当众开口说出那句让全韩观众屏息的台词：「第七次事件，是我做的。」以他的「诚实」反证了林锡万的无罪。连环杀人犯为了摆脱自己的罪责而说出真相，执法者却为了掩盖真相而公然说谎，这幕成为近年韩剧中最让人不寒而栗的名场面！



历经30年冤狱的林锡万终於获判无罪，走出法庭与姐姐重逢。无辜者重获新生，但全剧并未走向Happy Ending，即使姜泰周已在法庭上将车恃頴逼到绝境，这位曾亲手捏造假自白、坐拥权力宝座的检察官依然选择在庭上继续说谎，拒绝承认罪刑，侄子车映范在得知舅父的真面目后选择离开；参与案件捏造和隐瞒的暴力刑警们，也因法定时效已过而无法被追究刑事责任。更令人扼腕的是，被害人尹慧珍的遗体始终未能回到家人手中，连亲手犯下滔天罪行的真凶李起宦，都因公诉时效届满而逍遥法外！大部分网友对於结局给予了高度赞誉：「把那个时代的无力感原封不动地呈现出来」、「正义没有赢，但这才是现实」，认为该剧是近年最勇於直面社会现实的犯罪剧。

李熙俊被剧本震撼

朴海秀在剧终访谈中坦言，当初接到剧本时的第一反应是「害怕」，因为觉得角色超出了自己的能力范围，但也正因如此产生了强烈的挑战欲望；李熙俊则坦承完全没预料到作品会如此受欢迎：「题材沉重，又不是典型的联手破案故事，也非圆满结局，所以对人气并无期待。」但也正因如此，对於观众的热爱更加惊喜与感激。由朴海秀、李熙俊、郭善英领衔主演的《稻草人》现已在Viu全套上架，香港观众即可足本重温。



Viu Original《新进社员姜会长》接力开播 三大看点

《稻草人》的落幕也不愁空虚！因为由李浚荣、孙贤周、李宙明、田慧振及晋久领衔主演的Viu Original全新原创韩剧《新进社员姜会长》将於后日（30日）重磅开播！改编自人气同名网路小说，《新进社员姜会长》讲述被誉为「商业之神」的韩国十大财团崔成集团会长姜勇浩（孙贤周饰）遭遇意外车祸，竟从27岁足球选手黄俊贤（李浚荣饰）的身体中醒来，被迫展开人生第二回合，从食物链顶层跌进基层职场的故事。



看点一：财阀家内斗全面升级

会长刚出事，长子姜在成（晋久饰）就搬出「长子继承制」、长女姜在京（田慧振饰）更直接喊出「崔成是我的」，连隐藏身份以实习生入职的幼女姜芳佳（李宙明饰）也在暗中分析公司财报！三路人马同时争夺团体控制权，却不知道老父正以新人员工的身份站在他们身边，这种「敌在明我在暗」的套路让复仇之路充满戏剧张力。

看点二：李浚荣一人分饰二角做足功课

偶像出身的李浚荣这次要同时演活足球天才的原本性格，以及被会长附身后的老练阴沉。他透露自己反覆观看孙贤周的过往作品，努力把对方的说话节奏、眼神细节都移植到自己身上。孙贤本人则饰演昏迷中的会长本体，努力让两人的同步率拉满。



看点三：金牌编剧金顺玉全新力作

凭藉《The Penthouse》系列、《7人的逃脱》声名大噪的「狗血教母」金顺玉团队，最擅长的就是制造高密度冲突和意想不到的反转。这次《新进社员姜会长》虽然只有12集，但每集都像暴风展开，从预告片那句「血战即将开始」来看，观众期待的亲子撕斗、身份暴露危机一样都不会少。



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