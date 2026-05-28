《我的王室死对头》惊爆全员「有前科」！林知衍、许楠儁领衔12位「铁窗巨星」，「进狱风」剧照大公开

怎么会有这么巧的事！随著林知衍、许楠儁主演的SBS奇幻浪漫喜剧《我的王室死对头》话题度不断升高，观众赫然发现，剧中从男女主角、反派、 到长辈和甘草演员，竟然都在各自的经典旧作里「进去蹲过」！网友爆笑调侃：难怪每个人眼神都这么狠，原来全是刚放出来的XD

顶流重刑犯！男女主角带头「进去蹲」

林知衍在本剧中饰演穿越女主申瑞霜（姜团心），说到蹲监狱，想必大家一定会立即想起她在《黑暗荣耀》里的经典角色「涎镇啊~」，被宋慧乔饰演的文同珢费劲九牛二虎之力送进监狱，穿著囚服在里面播报气象的画面至今仍是经典！



饰演男主角车世界的许楠儁，则曾在2024年剧集《法官大人》中饰演黑帮继承人金相赫，性格暴戾、咄咄逼人。



疯批反派、经纪人与大势绿叶组

饰演反派崔门道的演员张胜祖，曾在2020年的《抓住你的衣领》里饰演背叛女主的小说家「薛宇宰」，在剧中也是变态感拉满，最后难逃法网。



饰演白光男的金玟锡，曾在2017年《被告人》里饰演男主角朴政宇（池晟 饰）的狱友「李晟奎」，因肇事逃逸加袭警被关，在狱中靠著察言观色活跃气氛。



白智媛饰演瑞霜和智孝的经纪公司老板洪富宣，她在2019年《各位国民》中化身极道大姐大「朴真熙」，高利贷吸血不手软。



饰演孙室长的尹炳熙，曾在2022年《Insider 知情人》饰演绰号石头的星州监狱囚徒「金宇尚」，对男主角金耀汉（姜河那 饰）大打出手。



饰演考试院总务的朴真宇，曾在2017年《Untouchable》饰演饰演黑警侦探科长「朴太真」，坏事做尽当然被关。



震撼！连阿公阿嬷、姑姑们也「进去过」？

国民妈妈也有黑历史！饰演申瑞霜奶奶的金海淑，曾在2017年《理判事判》饰演犯罪心理学教授柳明熙，一直将女主李贞珠（朴恩斌 饰）当做亲女儿看待，最后人设大崩坏沦为阶下囚。



饰演车世界爷爷的尹柱相，曾在2017年《名不虚传》饰演女主崔妍京（金亚中 饰）的父亲、韩医院院长「崔千术」，因遭到报复而短暂关进拘留所。



饰演车世界大姑的郑英珠，曾在2023年电影《阿修罗场： 虎毛之战》饰演监狱大姐大，战力值直接封顶。



饰演车世界二姑的白恩惠，曾在2024年《偶然成为家人》（港译：重组家庭）饰演姜海俊（裴贤圣 饰）的母亲「姜瑞贤」，当年因为意外卷入命案被捕。



饰演车世界精神科医师鲜於贞贤的郑宰光，则曾在2024年缉毒剧《联结》饰演男主张在京（池晟 饰）的下属刑警金昌秀。



唯一清白！网民笑称：难怪她是女明星

在一片「前科犯」的包围下，主角团里唯一身家清白、完全没坐过牢的，竟然只有饰演尹智孝的 李世熙！难怪网民纷纷笑疯点评：「不愧是朴老师姐姐，一枝独秀啊」、「真的没看出来，奶奶和白光男居然也是那种人」、 「每一个都不普通啊，可以直接拍黑帮争霸战了」XD



《我的王室死对头》每周五、六更新，海外观众可在Netflix同步追看！



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