電影部名單公佈！【第62屆百想藝術大賞】李秉憲、孫藝真爭影帝影后！《徵人啟弒》《王命之徒》戰力爆棚入圍 7 大獎

「第 62 屆百想藝術大賞」今日（13日）公開了電視、電影、舞台劇、音樂劇的入圍名單。 本屆評選對象為 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期間，透過無線台、綜合編成頻道、有線台、OTT 平台提供的內容，以及同期在國內上映的韓國長片與演出的舞台劇、音樂劇。

今年的電影部門入圍名單，包含了從久違地恢復活力的院線中獲得千萬觀眾支持的作品，以及贏得評論界極讚的優秀佳作，展現了韓國電影寬廣的光譜。 名單中紮實的敘事與熱血的演技，體現了過去一年韓國影壇收穫的豐碩果實。 入圍最多獎項的作品，是分別獲得 7 項提名的《徵人啟弒》與《王命之徒》。

>>>以下是【第 62 屆百想藝術大賞】電影部入圍名單<<<

男子最優秀演技賞： 具教煥（《後來的我們》）、朴正民（《醜得要命》）、柳海真（《王命之徒》）、李秉憲（《徵人啟弒》）、洪炅（《凶降喜訊》）



女子最優秀演技賞： 高我星（《孔雀舞曲》）、文佳煐（《後來的我們》）、孫藝真（《徵人啟弒》）、李慧英（《聖母殺手》）、韓藝璃（《春夜》）



男子配角賞： 柳承範（《凶降喜訊》）、朴解浚（《人工情報》）、劉智泰（《王命之徒》）、李成民（《徵人啟弒》）、張勇（《人與肉》）



女子配角賞： 申世景（《人工情報》）、申鉉彬（《醜得要命》）、廉惠蘭（《徵人啟弒》）、張慧珍（《若問世界誰無傷》）、全美度（《王命之徒》）



男子新人賞： 文相敏（《孔雀舞曲》）、朴志訓（《王命之徒》）、安孝燮（《全知讀者視角》）、劉二河（《最後一學期》）、曺有鉉（《3670》）



女子新人賞： 徐粹彬（《若問世界誰無傷》）、申始雅（《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》）、申銀秀（《捲捲初戀》）、蔡元彬（《黑白線人》）、崔惟理（《我和我的殭屍女兒》）



最佳電影： 《最後一學期》、《凶降喜訊》、《若問世界誰無傷》、《徵人啟弒》、《王命之徒》

最佳導演： 金度英（《後來的我們》）、朴讚郁（《徵人啟弒》）、邊聖鉉（《凶降喜訊》）、尹佳恩（《若問世界誰無傷》）、張恆俊（《王命之徒》）



最佳新人導演： 權容材（《告別大騙局》）、金秀珍（《噪音殺機》）、金庸煥（《致善良的妳/淵的信件》）、朴俊浩（《3670》）、張炳基（《當夏天過去》）

最佳劇本： 朴俊浩（《3670》）、邊聖鉉 李鎮成（《兇降喜訊》）、延尚昊（《醜得要命》）、尹佳恩（《若問世界誰無傷》）、林秀貞（《人與肉》）

GUCCI影響力獎： 《最後一學期》、《人與肉》、《若問世界誰無傷》、《王命之徒》、《孔雀舞曲》

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